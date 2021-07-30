Hakları ödenmez! Yangını söndüren orman işçileri bitkin düşüp toprakta uyudu

Günlerdir çok sayıda bölgede yaşanan orman yangınları herkesi hüzne boğarken çekilen bir fotoğraf ise yangınlarla mücadelenin boyutunu gözler önüne serdi. Yangını söndürdükten sonra yorgun düşen orman işçilerinin toprak üzerinde uyumaları "Hakları ödenmez" dedirtti.