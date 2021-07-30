Hakları ödenmez! Yangını söndüren orman işçileri bitkin düşüp toprakta uyudu
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Hakları ödenmez! Yangını söndüren orman işçileri bitkin düşüp toprakta uyudu

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Günlerdir çok sayıda bölgede yaşanan orman yangınları herkesi hüzne boğarken çekilen bir fotoğraf ise yangınlarla mücadelenin boyutunu gözler önüne serdi. Yangını söndürdükten sonra yorgun düşen orman işçilerinin toprak üzerinde uyumaları "Hakları ödenmez" dedirtti.

Ülkenin farklı noktalarında aynı anda çıkan yangınlarla birlikte tüm yangın söndürme ekipleri seferber olurken ortaya çıkan birkaç kare fotoğraf yangının hüzünlü tarafını gösterdi.

MÜCADELENİN FOTOĞRAFI

Devrilen ve yanan ağaçlar arasında kıvrılarak uyumaya çalışan 3 personelin fotoğrafı, mücadelenin boyutunu da gözler önüne serdi.

Hakları ödenmez! Yangını söndüren orman işçileri bitkin düşüp toprakta uyudu

YANGIN SÖNDÜRME HORTUMLARINA SARILDI

Kameraya yansıyan bir diğer görüntüde de personelin, yangın söndürmek için kullanılan hortumlara sarılarak uyuyakaldığı görüldü.

Hakları ödenmez! Yangını söndüren orman işçileri bitkin düşüp toprakta uyudu
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Haber Yorumları (1)
OGULTAÇ MELİKOWA: Yangin sondurenlerden Allah bin kere razi olsun, Allah onlara uzin omur bersin, Allah onlara ne muradi olsa versin!!!!
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