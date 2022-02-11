Hakkında yalan ihbar yapılan Twitch yayıncısının evine polis baskını düzenlendi! Olaylar anbean kameraya yansıdı

Twitch'te Hearthstone ve sohbet yayınları yapan yayıncı Alliestrasza'nın evine polis ekipleri baskın düzenledi. Canlı yayını sırasında gerçekleşen olay dakikalarca sürdükten sonra ihbarın yalan olduğu anlaşılınca yayıncı ve ailesi serbest bırakıldı.

SAHTE İHBAR ÜZERİNE POLİSLER EVİ BASTI

Alliestrasza'nın 9 Şubat tarihinde yaptığı canlı yayını, polis baskını ile yarıda kesildi. Yayıncının olaylardan sonra yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişi tarafından yapılan sahte ihbar sonucunda yayıncının evine gelen polis ekipleri, kendisini ve ailesini dışarıda kelepçeli halde bekletirken evlerini aradıklarını açıkladı.

CANLI YAYINI POLİSLER BASTI

Yapılan ihbar üzerine yayıncının evini basan ekipler, yayıncıyı ve ailesini dışarıda bekletirken evi aramaya koyuldular. Alliestrasza'nın odasına giriş yapan silahlı polis ekipleri ise canlı yayın kamerasına anbean gözüktü.

"BÜTÜN AİLEMİZ DIŞARIDA KELEPÇELENDİ"

Alliestrasza, olaydan sonra Twitter'dan yaptığı açıklamada, "swatlanacağımı hiç düşünmemiştim… ama ne yazık ki, işte buradayız. Yine de her şey yolunda. Sadece biraz sinirlerim sarsıldı. Memurlar harikaydı ve her şeyi çok iyi idare ettiler. Belli ki tehdidi ciddiye almaları gerekiyordu, böylece bütün ailemiz dışarıda kelepçelendi."