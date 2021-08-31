Hakkı Bulut, hem müziğini izinsiz kullanan hem de telefonlara çıkmayan Reynmen'e dava açıyor
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Hakkı Bulut, hem müziğini izinsiz kullanan hem de telefonlara çıkmayan Reynmen'e dava açıyor

Hakkı Bulut, hem müziğini izinsiz kullanan hem de telefonlara çıkmayan Reynmen'e dava açıyor
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ünlü türkücü Hakkı Bulut, 'Kızlar' adlı şarkısının müziğini 'Biziz' şarkısında izinsiz kullanan ve daha sonra arabuculuk teklifinden kaçan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'a dava açmaya hazırlanıyor.

Ünlü türkücü Hakkı Bulut ve Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş arasındaki 'Telif olayı' mahkemeye taşınıyor. Bulut, şarkısındaki müziği izinsiz olarak kullanan Yusuf Aktaş'a dava açacak.

MÜZİĞİN AYNI OLDUĞU ONAYLANDI

Akşam'da yer alan habere göre Hakkı Bulut, MESAM Bilim Teknik Kurulu'nun şarkının benzerliğini onayladığı belgeyi de paylaştı. Bulut'un paylaştığı belgelerde de yer alan bilgiye göre; MESAM Bilim Teknik Kurulu bu süreçte şarkının müziğinin aynı olduğunu onayladı. İki müzisyen arasında arabuluculuk yapmak istedi fakat Reynmen ve ekibi telefonlara çıkmadı.

Hakkı Bulut, hem müziğini izinsiz kullanan hem de telefonlara çıkmayan Reynmen'e dava açıyor

GERİ DÖNÜŞ YAPMADILAR

Hakkı Bulut da defalarca kez Reynmen ve ekibine ulaşmak istedi fakat her seferinde, 'Kusura bakmayın biz size en kısa zamanda döneceğiz' şeklinde cevap aldı. Bu durum karşısında dava açmaktan başka çaresi kalmadığını belirten sanatçı yaşanan süreci, düşüncelerini ve açacağı davayı anlattı.

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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Hakkı Bulut, hem müziğini izinsiz kullanan hem de telefonlara çıkmayan Reynmen'e dava açıyor - Haberler Magazin
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