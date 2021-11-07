Hakkarili şehit ailelerinden İYİ Partili Türkkan'a tepki yürüyüşü

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, şehidin ağabeyine küfreden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki yürüyüşü düzenlendi.

Hakkari Şehit ve Gazi Aileleri Derneği ile Şehit ve Gazi Sendikası Konfederasyonu İl Temsilciliği öncülüğünde düzenlenen yürüyüş için sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar Bulvar Caddesi'nde bir araya geldi.

Grup, ellerinde Türk bayraklarıyla İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan aleyhine slogan atarak yürüdü.

Hakkari Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, yaptığı açıklamada, İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'ın Bingöl ziyaretinde terör örgütü PKK tarafından 1997 yılında şehit edilen İsa Gümre'nin kardeşi Tahir Gümre'nin İYİ Partili vekillere tepki gösterdiği sırada sinkaflı sözler kullanarak şehit yakınını darp girişimini kınamak için toplandıklarını söyledi.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu cennet vatan uğruna canlarını feda eden şehit ve gazileri minnetle andıklarını ve ailelerine saygılar sunduklarını belirten Adıyaman, şöyle konuştu:

"Biz şehit aileleri; bu vatan uğruna kanlarını, canlarını gözünü kırpmadan feda eden aziz şehit ve gazilerimizin emanetleriyiz. Bizlerle aynı hissiyatı paylaşan tüm vatanseverlere buradan selam gönderiyoruz. Özellikle bu vatanın geleceğine talip olan siyasetçilerin bunu böyle bilerek konuşmaları temennimiz. Kimsenin aziz şehitlerimizi üzmeye hakkı yoktur. Siyasetçilerin toplumu birleştirici ve temiz bir dille konuşmaları gerekir. Daha şehit ailelerine bile nasıl konuşulacağını bilmeyen kişi, topluma karşı birleştirici bir dili nasıl kullanabilir? Bunun takdirini vatandaşlarımıza bırakıyorum. Bu kapsamda Lütfü Türkkan'a sesleniyoruz; 'Eleştirilebilirsiniz, insanlar size tepki gösterebilir ama bunların hiçbiri sizin şehit yakınına arkadan koşarak sarılıp sakinleştiriyormuş gibi görünüp küfretmenizi haklı kılmaz ve bu durum sizin ne denli samimiyetsiz ve saygısız olduğunuzu gösterir.' İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine ettiği küfrü, şehit ve gazi ailelerine yapılmış kabul ediyoruz, yapılan bu saygısızlığı nefretle kınıyoruz. Şehit ve gazi ailelerine küfür etme hadsizliğine ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren hiçbir parti ve vekil istemiyoruz. Lütfü Türkkan'ın derhal milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz."

Yürüyüşe Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Sekreteri Avukat Abdülmecit Tarhan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, Şehit, Gazi Sen Hakkari İl Başkanı Şirin Adıyaman, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar destek verdi.