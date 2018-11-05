Hakkari Valisi Akbıyık, Görevine Başladı

VALİLER Kararnamesiyle Şişli Kaymakamlığı'ndan Hakkari Valiliği'ne atanan İdris Akbıyık yeni görevine başladı.

Son kararnameyle Konya'ya ataması yapılan Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın yerine görevlendirilen Akbıyık, uçakla geldiği Yüksekova Selehaddin Eyyubi Havalimanı'nda Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman, Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler, siyasi parti temsilcileri, STK'lılar ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Hakkari'ye geçmeden önce burada açıklama yapan Vali Akbıyık, "Hakkari güzel ülkemizin güzel bir vilayeti. İnşallah bugüne kadar ülkemizin değişik yerlerinde hizmet ettik. Güzel hizmetler, projeler yaptık. Devletimizi en iyi şekilde temsil etmeye gayret ettik. Hakkari'de bu hizmetti devam ettireceğiz. Ben İstanbul Şişli'de geliyorum. Şişli de Hakkari de hepsi bizim Elimizden geldiği kadar buranın güzel insanlarına hizmet edeceğiz" dedi.

- Hakkari