HAKKARİ Köylüler, koronavirüsün bitmesi için 70 küçük, 3 büyükbaş hayvan kesti Köylüler, koronavirüsün bitmesi için 70 küçük, 3 büyükbaş hayvan kestiHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Adaklı köyünde yaşayanlar, koronavirüs salgınından kurtulmak için dualar eşliğinde 70 küçük ve 3 büyükbaş hayvanı kurban olarak kesti.

Köylüler, koronavirüsün bitmesi için 70 küçük, 3 büyükbaş hayvan kesti

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Adaklı köyünde yaşayanlar, koronavirüs salgınından kurtulmak için dualar eşliğinde 70 küçük ve 3 büyükbaş hayvanı kurban olarak kesti. Kesilen kurbanlıklardan elde edilen 1 ton et, köylülere eşit bir şekilde dağıtıldı.

Yüksekova ilçesinin Adaklı köyünde yaşayanlar, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının bitmesi için kurban kesti. Köyde yaşayanların aldığı 3'ü büyük 70'i küçükbaş hayvan, duaların ardından kesildi. Kesilen kurban etleri ise ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

MUHTAR: DİLERİM KABUL OLUR

Adaklı Köyü Muhtarı Hamza Han, koronavirüsün bitmesi için böyle bir karar aldıklarını belirterek, "Bu doğrultuda 70 koyun ve 3 inek, köy meydanında kesilerek halka dağıtılmak üzere paketlendi. Köyümüz 200 haneden oluşuyor. Burada yaşayanların hepsine bu etleri eşit bir şekilde dağıtacağız. Dilerim bu kestiğimiz kurbanlar Allah katında kabul olur ve bu hastalıktan kurtuluruz. Bu nedenle bütün köy halkına bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKMÜ

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-Kesilen hayvanların etleri

-Etlerin ayıklanması

-Etlerin terazide tartılması

-Etlerin poşetlenmesi

-Poşetlenen etlerinin dizilmesi

-Genel ve detaylar

-Köy muhtarı Hamza Han ile röportaj

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari) (DHA)

Kaynak: DHA