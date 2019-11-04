Hakkari gazisinin evlat isyanı: Eşi tedavi görürken kendisini terk etti, 3 aydır oğlunu göstermiyor!

04.11.2019 23:15

Hakkari Yüksekova Esendere üst bölgesinde zırhsız araçla devriyeye çıktığı 4 Ekim 2017'de, teröristlerin yerleştirdiği EYP'nin patlaması sonucu 4 silah arkadaşı şehadet şerbetini içerken, Mehmet Babayiğit ağır yaralandı, gazi oldu. Şimdi boşanma aşamasında olduğu eşine isyan ediyor. 29 yaşındaki gazi Mehmet Babayiğit, o hain saldırı sonrası tedavi gördüğü hastanede eşi tarafından terk edildi. İyileşip ayağa kalkmayı başarınca boşanma davası açtı.

"EŞİM BİR DAHA AYAĞA KALKAMAYACAĞIMI DÜŞÜNÜYORDU"

Gazi Mehmet Babayiğit, "Ben Hakkari'de bir bedel ödedim. Bunlarda akıllarınca bana bedel ödetmeye kalkıyor. İşkence çektirmeye çalışıyorlar ama ben dik durmaya çalıştım. Türk askerinin her zaman dik durması lazım. ayakta durması lazım. Eşim beni istemedi çünkü o bir daha ayağa kalkamayacağıma ve hep böyle kalacağıma inanıyordu." ifadelerini kullandı. Babayiğit'in annesi ise oğlunu terk eden gelini ile ilgili, "Eşi, annesine 'Ben engelli biriyle yaşamak istemiyorum.' demiş. Acı içinde acı yaşamış benim oğlum." dedi.

EŞİ HEM TAZMİNATA HEM DE GAZİLİK MAAŞINA TEDBİR KOYDURDU

Gazi Mehmet Babayiğit, aslında ilk maaşını bu ay alacaktı. Bilgi almak için SGK'yı aradığında eşinin hem tazminatına hem de gazilik maaşına tedbir koydurduğunu öğrendi. Ama onu bu süreçte asıl yıpratan, çocuğunu görememesi oldu. Babayiğit, "Bu olay beni daha da sarstı. Biraz da zoruma gitti açıkçası. Yoksa hiç para umurumda değil. Ben arkadaşlarımı kaybetmişim, onun beni bırakması o kadar etkilemedi. Tek etkisi çocuğumu göremiyorum." dedi.

ÇOCUĞUNU DA GÖSTERMİYOR!

Gazi Babayiğit'in iddiasına göre onu terk eden eşi çocuğunu da göstermiyor. Yaklaşık 3 aydır çocuğunun ne sesini duydu ne de yüzünü gördü.

Gazinin babası da söz konusu olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaralı bir insanı terk edip gitmenin cezasını onların çekmesi lazım." dedi.