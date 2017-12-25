Hakkari'deki Terör Saldırısı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam'ın naaşı Kahramanmaraş'a getirildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam'ın naaşı Kahramanmaraş'a getirildi.
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törenin ardından askeri uçakla Kahramanmaraş'a getirilen Çam'ın naaşını, havalimanında ailesi, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir ile diğer ilgililer karşıladı.
Şehit Çam'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda cenaze aracına taşınırken yakınları gözyaşlarına boğuldu.
"Baban vatan şehidi oldu ciğerim"
Annesi Fulya Çam ile gelen şehidin 7 aylık oğlu Mustafa'yı görünce aileler, duygusal anlar yaşadı.
Bir şehit yakını askerlerin kucağındaki bebeğe sarılarak, "Baban vatan şehidi oldu ciğerim, yetim kaldı yavrum" diyerek acısını dile getirdi.
Şehidin naaşı konvoy eşliğinde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Şehit Hüseyin Çam (26), yarın merkez Onikişubat ilçesine bağlı Döngele Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından mahalle mezarlığına defnedilecek.
Evli ve bir çocuk babası olan şehidin, şark görevinin bitmesine rağmen kendi isteğiyle Hakkari'de çalışmaya devam ettiği belirtildi.