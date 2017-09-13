Hakkari'deki PKK Saldırısından Kurtulan Mucize Bebeğin 210 TL'lik Maaşı Kesildi

Hakkari'nin Durankaya Beldesi Geçitli köyünde, 16 Eylül 2010'da, terör örgütü PKK'nın yola döşediği bombayı patlatması sonucu 1'i çocuk 9 vatandaş yaşamını yitirdi. Aynı saldırıda, minibüse 4 yaşındaki kızı Sude Naz ve 11 aylık bebeği Zeynep ile binen 23 yaşındaki Şirin Kurt da can verdi. Zeynep ile Sude Naz da ağır yaralandı. Türkiye'nin 'mucize bebek' olarak tanıdığı Zeynep, bacaklarındaki kırık ve doku hasarı nedeniyle ablası Sude Naz'a göre daha uzun bir tedavi süreci geçirdi. Bacaklarını kaybetme noktasına gelen Zeynep, yıllar sonra sağlığına kavuştu.

AJDA PEKKAN ZİYARET ETMİŞTİ

Ajda Pekkan'ın da 7 yıl önce tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiği Zeynep, bugün 8 yaşında. Terör mağduru olarak Şirin Kurt'un babası Hamit Kurt ile 2 kardeşe, 2012 yılının ağustos ayından itibaren maaş bağlandı. Ailenin tedavi masrafları da devlet tarafından karşılandı. Ta ki geçen yıla kadar.

MUCİZE BEBEĞİN MAAŞI KESİLDİ

Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre Kurt Ailesi'nin avukatı Orhan Fidan, babanın açtığı dava sonucunda ailenin teknik olarak terör mağduru sayılmaktan çıkarıldığını, maaşın kesildiğini ve ödenen miktarın da geri istendiğini söyledi. Fidan, bir süredir hastane ve ilaç masraflarını bile kendileri ödeyen Zeynep ve ailesinin hukuki mücadelesinin sürdüğünü kaydetti.

MAHKEME REDDETTİ DANIŞTAY BOZDU

Avukat Fidan, süreci şöyle anlattı: "2011 yılında İçişleri Bakanlığı aleyhine idare hukukuna göre 350 bin TL'lik maddi-manevi tazminat davası açtık. Van İdare Mahkemesi talebimizi başta reddetti. Ailenin uğradığı zarar için '5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki Kanun'dan kaynaklı bir zarardır' dedi. Bu maddeye göre ölüm halinde kişinin hak sahiplerine ödenecek tazminatlar her yıl güncellenir. Yine maddeye göre 70 yaşında olan biri de bir profesör de öldükten sonra hak sahiplerine aynı rakam ödenir. Yani yasa buna bir standart getiriyor. Biz mahkemenin bu kararını Danıştay'a taşıdık. Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması gerektiğini istedik. Danıştay lehimize mahkemenin kararını bozdu. 'Zarar, idarenin kusursuz veya kusurlu sorumluluk ilkesine göre hesaplanmalı' dedi. Devletin bu durumda kusurunun tespiti zor. Terör saldırısına uğrayan vatandaşa da kusur olarak atfedilebilecek durum yok. Yani davanın gerekçesi idare mahkemesinin yorumundaki gibi 5233 sayılı maddeye girmiyor."

'TEKNİK OLARAK TERÖR MAĞDURU DEĞİLLER'

Avukat Fidan, teknik olarak ailenin terör mağduru olmadığı yorumunun yapıldığını belirterek şöyle devam etti: "SGK, 5233 sayılı kanuna göre 2 çocuğa ve ölen kadının babasına bağladığı yetim aylıklarını kesti. Faiziyle geri istiyor. Biz davamızı Anayasa'nın 125'inci maddesine dayanarak açtık. Maddeye göre devlet güvenlik, sağlık gibi her şeyden sorumludur. Bir köyde gerçekleşen terör olayında devletin kusurunu değerlendiremeyiz. Baba Hamit Kurt bu zamana kadar 2 kızı için devletten 22 bin TL aldı. Bu parayı SGK faiziyle geri istiyor. Aileye yazı ulaştı. İtiraz yolu var ancak dava sürecini bekliyoruz. Dava birkaç ay içinde sonuçlanacak. Ancak idare mahkemesi, ailenin uğradığı zararı yeniden hesaplayacak."

Eşini teröre kurban veren Hamit Kurt ise 1 yıldır kızlarının tedavisi için gerekli olan ilaçları kendisinin karşıladığını kaydetti. Kurt, "Devlete açtığımız tazminat davası sonrası geçen yıl maaş kesildi. Evime, kızlarım için ödenen paranın faiziyle birlikte 7 iş günü içinde ödenmesini belirten bir kâğıt geldi. İlk zamanlarda, sistemde kızlarım şehit yakını göründüğü için sağlık ihtiyaçlarımız, ilaçlarımız ücretsizdi. Hastanelerde sıra beklemiyorduk. Artık para ödemek zorundayız. Bugüne kadar verilen bu hak ne oldu da kesildi? 1500 lira maaşla çalışıyorum. 3 çocuğumla ne yaparım bilmiyorum."

'TERÖRLE MÜCADELE YASASI'NA GİRMİYOR

SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden Kurt Ailesi'ne giden yazıda, anne Şirin Kurt'un terör saldırısında hayatını kaybetmesi nedeniyle kızları Sude Naz ve Zeynep Kurt ile babası Cahit Erol'a bağlanan maaşın, Danıştay 10. Dairesi'nin 31 Mart 2016'da verdiği 1836 sayılı karara göre anne Şirin Kurt'un ölümü terör kapsamına girmediği için 2016'nın ekim ayından itibaren kesildiği belirtildi. Aileye 4 yıl ödenen maaşın yersiz tahsil edildiği de ifade edilen yazıda, 8 yaşındaki Zeynep Kurt için 10 bin 131 TL, abla Sude Naz Kurt için 10 bin 133 TL ile dedeleri Cahit Erol'a ödenen 10 bin 139 TL'lik borcun tahakkuk ettiği kaydedildi.