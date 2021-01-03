Hakkari'deki kayak merkezinde sporcular antrenman yapıyor
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Hakkari'deki kayak merkezinde sporcular antrenman yapıyor

03.01.2021 15:28 | Son Güncelleme: 03.01.2021 15:32
Hakkari'deki kayak merkezinde sporcular antrenman yapıyor

TÜRKİYE'de kayak sezonunun ilk açıldığı tesislerin başında gelen Hakkari'deki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde 80 sporcu, kulüpler arası il birinciliği ve Türkiye şampiyonası için antrenmanlarını sürdürüyor.

TÜRKİYE'de kayak sezonunun ilk açıldığı tesislerin başında gelen Hakkari'deki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde 80 sporcu, kulüpler arası il birinciliği ve Türkiye şampiyonası için antrenmanlarını sürdürüyor.

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Hakkari'de her yıl çok sayıda kayakseveri ağırlayan, kar kalitesi ve karın yerde kalma süresinin en uzun olduğu kayak merkezi olan Merga Bütan Kayak Merkezi, bu yıl  pandemi nedeni ile çok az sayıda vatandaşı ağırlıyor. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile İl Özel İdaresi'nce yürütülen 15 milyon liralık projeyle daha donanımlı hale getirilen Hakkari Gençlik ve Spor il Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Merga Bütan Kayak Merkezi'nde pandemi kuralları kapsamında 7 kategoriden oluşan yaklaşık 80 sporcu, kulupler arası il birinciliği ve Türkiye şampiyonası için antrenmanlarını sürdürüyor.

Hakkari'de kayak sezonunun açıldığını söyleyen lisanslı sporcu Hikmet Yaşar, pandemi nedeniyle geçen yıllara göre yoğunluğunun az olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Hakkari Merga Bütan Kayak Merkezimiz ilimizin önemli bir spor tesisi durumuna geldi. Bizde hafta sonları fırsat buldukça buraya geliyoruz. Her hakkarili doğuştan bir kayakçıdır. Çünkü sokaklarımızda 1 metre kar bulunuyor. Çocuklarımız burada kayak ve snowboard gibi sporları profesyonel bir şekilde öğreniyor. Her yıl kayak merkezimiz bu ayda cıvıl cıvıldı. Ama şimdilik halka açık olmadığı için biz sporcular maske mesafe kuralına uyarak burada kayma fırsatı buluyoruz."

Yarışmaya katılacak sporcular da hafta sonları kayak merkezine gelip il birinciliği ve Türkiye şampıyonası için hazırlandıklarını söyledi. 


Hakkari'deki kayak merkezinde sporcular antrenman yapıyor
Hakkari'deki kayak merkezinde sporcular antrenman yapıyor
Hakkari'deki kayak merkezinde sporcular antrenman yapıyor
Hakkari'deki kayak merkezinde sporcular antrenman yapıyor
Hakkari'deki kayak merkezinde sporcular antrenman yapıyor
Hakkari'deki kayak merkezinde sporcular antrenman yapıyor
Hakkari'deki kayak merkezinde sporcular antrenman yapıyor
Hakkari'deki kayak merkezinde sporcular antrenman yapıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan

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