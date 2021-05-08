Hakkari'deki destek ödemeleri evlere teslim ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakkari'deki destek ödemeleri evlere teslim ediliyor

Hakkari'deki destek ödemeleri evlere teslim ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de korona virüs ile mücadele kapsamında sosyal yardım alan hanelere tanımlanan bin 100 TL'lik destek ödemesi, evlere teslim ediliyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de korona virüs ile mücadele kapsamında sosyal yardım alan hanelere tanımlanan bin 100 TL'lik destek ödemesi, evlere teslim ediliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bin 100 TL'lik destek ödemesi, hak sahibi vatandaşlara teslim ediliyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatları üzerine merkez ve ilçelerinde engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemeleri, Vefa Destek Grupları, PTT personelleri ve güvenlik güçleri tarafından hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor.

Uygulama karşısında sevinçlerini dile getiren vatandaşlar, emeği geçen herkese teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakanlıktan, Enflasyonu engelli çocuklara benzeten Prof. Murat Ferman için RTÜK'e başvuru
Bakanlıktan, Enflasyonu engelli çocuklara benzeten Prof. Murat Ferman için RTÜK'e başvuru
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Ebru Yaşar Acun Ilıcalı
Spor Cyle Larin Burak Yılmaz Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hakkari'deki destek ödemeleri evlere teslim ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 09:41:16. #1.16#

title