Hakkari'de Zap Vadisi manzaralı seyir tepesi doğaseverleri ağırlıyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de kentin turizminin geliştirilmesi amacıyla Zap Vadisi'nde kurulan seyir tepesi, eşsiz manzarasıyla doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

Türkiye'nin en sarp ve dağlık yerlerinden olan ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Hakkari'nin, doğa ve kış turizminde öne çıkarılması yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Zap Vadisi'nde Sere Solan bölgesinde kurulan, Hakkari ve çevresindeki güzelliklerin kuş bakışı izlenebildiği seyir tepesi, kent sakinlerinin yarı sıra il dışından gelen ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, karla kaplı yüksek rakımlı dağları ve kuş bakışı izledikleri vadinin güzelliklerini keşfedip, fotoğraflıyor.

İstanbul'dan gelen Sertaç Taşdelen, AA muhabirine, vatanın her köşesinin ayrı bir güzelliğinin olduğunu söyledi.

Kente ilk kez geldiğini aktaran Taşdelen, "Hayatımda böyle güzel bir yer görmedim. Hem doğası hem havası hem de bu coğrafyasıyla dünyada böyle bir yer yok. İnsanlar İsviçre'ye, Alpler'e gitmek istiyor ama önce gelsinler Hakkari'yi görsünler. Araba kiralayıp Doğu Anadolu'yu geziyorum. Buraya hayran kaldım." diye konuştu.

Sabahattin Ertuş da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak için seyir tepesine gelerek güzel zaman geçirdiğini belirterek, "Buranın muazzam bir görüntüsü var. Seyir tepesi, Sümbül Dağı, Zap Vadisi ve şehrin görülebileceği bir yere kurulmuş. İnsanlar buraya gelerek manzarayı fotoğraflıyor. Gerçekten çok güzel bir yer. Zap Vadisi kuşbaşı izlenebiliyor. Karla kaplı dağlarla efsane bir görüntü ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.