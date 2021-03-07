Hakkari'de voleybol karşılaşması

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligde mücadele eden Hakkari Sportif Faaliyetler Voleybol Takımı, Diyarbakır Bağlar Gençlik Spor'u 3-2 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligde mücadele eden Hakkari Sportif Faaliyetler Voleybol Takımı, Diyarbakır Bağlar Gençlik Spor'u 3-2 mağlup etti.

Kapalı Spor Salonunda oynanan müsabakada ev sahibi ekip, setlerde rakibine 3-2'lik üstünlük sağladı.

Hakkari Sportif Faaliyetleri Kulübü Başkanı Turan Şimşek, yaptığı açıklamada, voleybola eksiye oranla daha fazla ilgi gösterildiğini söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Liginde lider olduklarını belirten Şimşek, "Takımımız yarın Ankara'ya gidecek.1. Lige çıkmak için 4 takımla Play-Off oynayacağız. Hakkari halkının maçlara daha fazla destek olması gerekiyor. Bu süreçte sadece Valimiz İdris Akbıyık'tan destek aldık. Herkesten destek bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş