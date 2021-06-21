Hakkari'de Voleybol Bölgesel Lig erkekler final müsabakaları heyecanı yaşanıyor
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Hakkari'de Voleybol Bölgesel Lig erkekler final müsabakaları heyecanı yaşanıyor

Hakkari'de Voleybol Bölgesel Lig erkekler final müsabakaları heyecanı yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel

Hakkari, 2020-2021 Voleybol Bölgesel Lig erkekler final müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.

Hakkari, 2020-2021 Voleybol Bölgesel Lig erkekler final müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.

Müsabakalara ev sahipliği yapan 8 kentten biri olan Hakkari'de ilk maç, spor salonunda Van Tuşba Gençlik ve Şırnak Silopi Gençlik arasında oynandı.

Çekişmeli geçen maçta Van Tuşba Gençlik rakibini 3-1 mağlup etti.

Türkiye Voleybol İl Temsilcisi Fahri Güldal, yaptığı açıklamada, müsabakalara ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını dile getirerek, tüm takımlara başarı diledi.

Maçların 3 gün süreceğini aktaran Güldal, 4 takımın yer aldığı grubu birinci bitiren takımın 2. lige yükseleceğini belirtti.

Müsabakayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, şube müdürü Sabri Demir ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter de izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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