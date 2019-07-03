Hakkari'de Türkiye-İran sınır güvenliği toplantısı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık başkanlığındaki Türk heyeti ile İran Urumiye Sınır Komiseri Albay Ali Alipur başkanlığındaki heyet arasında sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Gümrük Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen toplantıda iki ülkenin sınır güvenliği, sınırda yapılan ticaretle ilgili sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri görüşüldü. Toplantıda alınan kararlar karşılıklı olarak imzalanarak protokol halinde getirildi.

İyi dileklerin temenni edildiği toplantı sonunda Valisi İdris Akbıyık, İran Urumiye Sınır Komiseri Albay Ali Alipur'a plaket, yöreye ait bal ve el dokuması kilim hediye etti. İran Urumiye Sınır Komiseri Albay Alipur ise Vali Akbıyık'a plaket beraberindeki heyet üyelerine de çeşitli hediyeler takdim etti.

Toplantıya Vali Akbıyık başkanlığındaki Türk heyetinden Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, 34. Hudut Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Suat Arabayapan, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Burhan Aydın, 7. Hudut Alay Komutanı Piyade Komando Albay Hasan Koyuncu, Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım ve İl Göç İdaresi Müdürü Cihat Yıldırım Çakar katıldı.

Toplantının ardından Vali İdris Akbıyık, İran Urumiye Sınır Komiseri Albay Ali Alipur ve beraberindeki heyet üyeleriyle birlikte Yüksekova İlçesine geçerek burada verilen yemeğe katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA