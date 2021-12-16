Hakkari'de terör operasyonunda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir mağarada silah, el bombaları, patlayıcı düzenekleri ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Eren Kış-4 Şehit Uzman Jandarma V. Kademe Çavuş İzzet Taşbaş Yeşilbayır-1 Operasyonu" başlatıldı.

Bu kapsamda dün ilçe kırsalında tespit edilen mağarada, 62 kilogram amonyum nitrat, 2 biksi makineli tüfeği, bu silaha ait yedek namlu, mekanizma, 670 fişek ve 200'lük 4 mayon, 4 RPG-7 roketatar, 41 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 2 RPG-7 roketatar nişangahı, 15 RPG-7 roketatar mühimmatı, AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 14 şarjör, 20 şarjör kılıfı, 230 uçaksavar mühimmatı, antitank mayını, savunma tipi 37 el bombası, 21 el bombası fünyesi, zaman ayarlı 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 26 alıcı düzeneği, 10 devre kartı, 8 büyük ve küçük tüp, güneş enerji paneli, 6 adet 6'lı pil bloğu, 35 büyük pil, kazma, kürek, hilti ucu ile muhtelif yaşam ve sağlık malzemeleri ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

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