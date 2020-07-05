Hakkari'de sosyal mesafeli ilk aşiret düğünü
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Hakkari'de sosyal mesafeli ilk aşiret düğünü

Hakkari'de sosyal mesafeli ilk aşiret düğünü Hakkari'de korona virüs tedbirleri kapsamında ilk aşiret düğünü yapılırken, davetliler mesafeli eğlendi.

05.07.2020 10:00 | Son Güncelleme: 05.07.2020 10:07

Hakkari'de sosyal mesafeli ilk aşiret düğünü

HAKKARİ - Hakkari'de korona virüs tedbirleri kapsamında ilk aşiret düğünü yapılırken, davetliler mesafeli eğlendi.

Hakkari'de uzun bir aradan sonra ilk defa sosyal mesafeli düğün yapıldı. Slehi aşiretine mensup Berdil Taş ve İstanbullu Hüseyin Kaya çiftinin düğünü, Hakkari Valiliğinin almış olduğu korona virüs tedbirleri kapsamında yapıldı. Salona giriş yapan davetliler maskesiz olarak içeri alınmazken, içeri alınanların ise ateşi ölçüldü ve elleri dezenfekte edildi. Tüm masalar sosyal mesafeye göre ayarlanarak şeritler çekilirken, her masada kolonya bırakıldı. Kalabalığın halay çekmesine izin verilmezken, yemek masaları ise büyük dikkatle ayarlandı.

Sosyal mesafeli düğün törenine ilk defa katıldıklarını belirten davetliler, "Salona giriş yaparken ateş ölçtüler, ellerimizi dezenfekte ettiler, masalarda kolonya bulunduruldu. Berdil ve Hüseyin çiftine ömür boyu mutluluklar diliyoruz" dediler.

Gelin Berdil Taş ise mutlu olduğunu belirterek, hiçbir şeyin sevgiye engel olmadığını belirtti.

Düğün salonu yetkilisi Muaaz Tekin de, korona virüs hastalığı nedeniyle yapılmayan düğün ve nişanların kurullar neticesinde yapılmaya başlandığını söyledi. Tekin, "Hakkari Valiliğinin almış olduğu tedbirlere harfiyen uyduk. Kurallara uyan Taş ailesi ve davetlilere teşekkür ediyoruz. Hiçbir sorun yaşamadan düğünlerimizi yapıyoruz" dedi.

Gelinin akrabası Gazeteci Hakan Taş ise aşkın mesafe tanımadığını söyleyerek, "Biz Hakkari'den İstanbul'a gelin gönderiyoruz. Hakkari'de düğün sezonu açıldı, ilkini Taş ailesi olarak gerçekleştirdik. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın yayınlamış oldukları genelgeye ve sosyal mesafe kurallarına uyularak, çok kalabalık aşiret mensupları olduğu halde kurallar çerçevesinde düğünümüzü yapıyoruz. Kapıda hemen ateş ölçerle başlıyor, dezenfekten, sosyal mesafe, oturma yani burada hiçbir kural ihlal edilmeden düğünümüzü gerçekleştiriyoruz. Berdil ve Hüseyin çiftine ise ömür boyu mutluluklar diliyorum" şeklinde konuştu.

Slehi aşiretine mensup gelinin babası Naci Taş ise bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan ve korona virüs tedbirlerine uyan davetlilere teşekkür etti.

Hakkari'de sosyal mesafeli ilk aşiret düğünü

Kaynak: İHA

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