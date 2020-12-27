Hakkari'de şehit Özbent için tören düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hakkari'de şehit Özbent için tören düzenlendi

27.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:24
Hakkari'de şehit Özbent için tören düzenlendi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Mirgesav üs bölgesinde kar nedeniyle kapalı yolun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında içinde bulunduğu loderin üzerine çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Özbent için Hakkari'de tören düzenlendi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Mirgesav üs bölgesinde kar nedeniyle kapalı yolun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında içinde bulunduğu loderin üzerine çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Özbent için Hakkari'de tören düzenlendi.

Muş'un Bulanık ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Mehmet Özbent, Mirgesav üs bölgesinde kar nedeniyle kapalı yolun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında içinde bulunduğu loderin üzerine çığ düşmesi sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde şehit oldu.

Şehit Özbent için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törene Dağ ve Komando Tugayı Komutan Vekili piyade Albay Kemal Kahraman, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, AK Parti eski il Başkanı Nurettin Fırat, CHP Başkan Yardımcısı Metin Karaman, polis, asker ve bazı kurum amirleri katıldı.

Saygı duruşunun ardından İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından okunan duanın ardından şehidin naaşı, ailesinin ikamet ettiği İzmir Torbalı'ya gönderilmek üzere helikopterle Yüksekova havaalanına uğurlandı. - HAKKARİ

Hakkari'de şehit Özbent için tören düzenlendi
Hakkari'de şehit Özbent için tören düzenlendi
Hakkari'de şehit Özbent için tören düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Fuat Oktay Hulusi Akar Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Fahriye Evcen Oktay Kaynarca Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Burak Yılmaz Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Deprem Elazığ İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hakkari'de şehit Özbent için tören düzenlendi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 14:25:32. #1.14#
title