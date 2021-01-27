"Risk Azaltma Planı" bilgilendirme toplantısı yapıldı
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"Risk Azaltma Planı" bilgilendirme toplantısı yapıldı

27.01.2021 17:15 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:25

Hakkari'de "Risk Azaltma Planı" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Hakkari'de "Risk Azaltma Planı" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde yapılan toplantıya başkanlık eden Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, her kentin afetlere karşı bir planlamasının olması gerektiğini söyledi.

Toplantıda afet öncesi ve sonrası hazırlıkları içeren bütüncül bir çalışma yapılmasının planlandığını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçlerde ortaya çıkabilecek çeşitli afetlere hazırlık anlamında hem kurumsal hem de yasal düzenlemeler çerçevesinde ilgili hazırlıkların planlama süreçlerinin oluşturulması ve hazırlanması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de İl Afet Risk Azaltma Planı'dır. Yaşanan afet esnasında bütün kamu kuruluşlara sivil toplum örgütlerine, özel sektöre ve vatandaşlara ihtiyaç duyuluyor. Afet öncesi yapılacakları planlı yapmak, uygulamaya koymak gerekiyor. Bir afet durumunda herkesin hazır olması, ne yapacağını bilmesi gereklidir. Bu nedenle hazırlayacağımız plan, afet öncesi ve sonrası için hazırlıkları içeren bütüncül bir plan olacak."

Toplantıya ilgili kurum amirleri katıldı.

'Risk Azaltma Planı' bilgilendirme toplantısı yapıldı
'Risk Azaltma Planı' bilgilendirme toplantısı yapıldı
'Risk Azaltma Planı' bilgilendirme toplantısı yapıldı
'Risk Azaltma Planı' bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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