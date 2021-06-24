Son dakika haberi: Oğul köyü kırsalında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Son dakika haberi: Oğul köyü kırsalında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Oğul köyü kırsalında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Hakkari'nin merkez Oğul köyü kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen mağara ve sığınak operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Oğul köyü kırsalında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ - Hakkari'nin merkez Oğul köyü kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen mağara ve sığınak operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılana açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN-14 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Bostancı Oğul/2 operasyonu kapsamında 24 Haziran 2021 günü merkez Oğul köyü Kokurdanlı mevkiinde icra edilen mağara ve sığınak operasyonunda; 23 mm. sehpası ile birlikte çalışır vaziyette Doçka uçaksavar silahı, 2 bin adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 3 bin adet 12.7 mm. uçaksavar mühimmatı, 5 bin 7.62 mm. AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 30 adet RPG-7 Antitank Mühimmatı, 23 adet RPG-7 sevk fişeği, 3 adet uyku tulumu, 2 adet dörtlü yemek ocağı, 1 adet dolu büyük tüp, 2 adet dolu küçük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmış olup; bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Son dakika haberi: Oğul köyü kırsalında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberi: Oğul köyü kırsalında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberi: Oğul köyü kırsalında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş

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Son dakika haberi: Oğul köyü kırsalında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler
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