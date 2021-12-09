Hakkari'de "Mevlana Haftası" etkinliği düzenledi - Haberler
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Hakkari'de "Mevlana Haftası" etkinliği düzenledi

Hakkari'de
AA / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel

Hakkari'de anaokulu öğrencileri tarafından "Mevlana Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de anaokulu öğrencileri tarafından "Mevlana Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Berçelan Anaokulu'nda yapılan etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Gür, yaptığı açıklamada, Mevlana'nın ahlakı, aklı, tavrı, idraki, ilmi, hikmeti, sevgisi, davranışları ve yaşamı ile yüceliği öğreten büyük bir ilim adamı olduğunu söyledi.

Mevlana'nın İslam dinine büyük hizmetlerde bulunduğunu ifade eden Gür, şöyle konuştu:

"Bu büyük ilim adamımızı anaokulu öğrencilerine tanıtmak ve anlatmak için düzenlenen etkinliğe emek verenlere teşekkür ederim. Öğretmenlerimiz, kişiliklerin şekillendiği bu yaşlarda öğrencilerimize, değerlerimizi, hoşgörülü, cömert, yardımsever olmayı öğretiyorlar. Öğrencilerimiz çevrelerine karşı hoşgörüde deniz gibi olmaya, cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi olmaya karar verdiler. Bu düşüncede olan kendisi küçük, gönülleri büyük öğrencilerimizi ve öğretmenlerini kutluyorum."

Program, öğrencilerin Mevlana'nın güzel sözlerini söylemesiyle sona erdi.

Hakkari'de Mevlana Haftası etkinliği düzenledi

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