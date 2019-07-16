Kuzey Irak ve Hakkari'den acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen mayına basarak ağır yaralanan asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığından, yapılan açıklamaya göre 1 asker de Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit düştü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Derecik ilçesinde sürdürülen operasyonlar sonucunda 41'inci Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevli İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan, PKK'lı teröristlerin önceden araziye döşediği mayına basması sonucu şehit oldu. Şehit uzman onbaşı için sabah saat 08.00'de Van Filo Komutanlığı'nda düzenlenecek olan törenin ardından memleketine gönderilecek" denildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan bir askerin derhal hastaneye sevk edildiği, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Bölgede operasyonlara devam edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak: İHA