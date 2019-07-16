Kuzey Irak ve Hakkari'den acı haber: 2 askerimiz şehit oldu
Hakkari'de PKK'lı teröristlerce yerleştirilen mayına basarak ağır yaralanan asker şehit oldu. 1 asker de Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit oldu.
Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen mayına basarak ağır yaralanan asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığından, yapılan açıklamaya göre 1 asker de Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit düştü.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Derecik ilçesinde sürdürülen operasyonlar sonucunda 41'inci Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevli İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan, PKK'lı teröristlerin önceden araziye döşediği mayına basması sonucu şehit oldu. Şehit uzman onbaşı için sabah saat 08.00'de Van Filo Komutanlığı'nda düzenlenecek olan törenin ardından memleketine gönderilecek" denildi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan bir askerin derhal hastaneye sevk edildiği, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
Bölgede operasyonlara devam edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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bu pis örgüte destek verenler , sempati duyanlar hertürlü savunanlar aldığınız ahlar sizi yakacak çocuklarınızdan bile çıkacak. . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Al bayragimiz dalgalansin , yeterki biz vtanimiz icin seve seve canmizi feda ederzCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ASKERLERIN AILELERI ARTIK BU SAVAŞA DUR DEMELI FARKINDAMISINZ BILMYORUM AMA ARTIK MEDYA BILE 1 SEHIT OLDUGUNDA GUNDEMIN SONUNA GOTURYOR ? HERGÜN ASKERLERIN CENAZELERININ GELMESI KIME NE FAYDASI VAR KIMSE DEMESIN VATAN SAGOLSUN KIMSE KUSURA BAKMASIN VATAN BOYLE SAG OLMUYOR ÖLEN TÜRK OLDUREN TÜRK OLEN KÜRT OLDUREN KÜRT KARDEŞ KAVGASINDAN BASKA BIRSEY DEGIL DEVLET YONETIMINDEKILERIN UMURUNDA MI KAC ASKERIN YASAMINI YITIRDGI ? YADA BIZLERIN UMRUNDAMI GORUP UZULUP SONRA UNUTYOR ATEŞ DUSTUGU YERI YAKIYOR , VE BU ATESI DAHADA YAKMK ISTEYENLER VAR !!Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Ne yapmalı. . . Mesela düşünebilen canlı olarak, komutla değil, beyninle hareket edebilirsin.Yayından Kaldır
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sizce ne yapılmalı peki?Yayından Kaldır