Hakkari'de kış uykusunda uyanan ayılar, 150 kovana zarar verdi

Hakkari'de kış uykusunda uyanan ayılar, 150 kovana zarar verdiHAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, kış uykusundan uyanan ayılar, Derviş Demirkan'a ait 150 arı kovanına parçalayarak zarar verdi.

Hakkari'de kış uykusunda uyanan ayılar, 150 kovana zarar verdi

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, kış uykusundan uyanan ayılar, Derviş Demirkan'a ait 150 arı kovanına parçalayarak zarar verdi.

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde, kış uykusunda uyanan ayılar, Derviş Demirkan'a ait arı kovanlarına dadandı. Ayılar, 1'i engelli 7 çocuk babası Demirkan'a ait 150 arı kovanını parçalayarak zarar verdi. Demirkan, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Kovanlarının zarar görmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Derviş Demirkan, "Kış aylarında bal kovanlarımızı rakımı düşük Zap Vadisi'ne götürüyoruz. Yaz aylarında yine kovanlarımızı alıp kendi köyümüze getiriyoruz. Dün gece yarısı kış uykusundan uyanan ayılar 150 kovanıma zarar verdi. Geri kalan kovanlarım parçalanmış durumda. Zararım çok büyük. Yetkililerden mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı