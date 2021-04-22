Hakkari'de jandarma personeli için yapılacak 72 konutun temeli atıldı
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Hakkari'de jandarma personeli için yapılacak 72 konutun temeli atıldı

Hakkari'de jandarma personeli için yapılacak 72 konutun temeli atıldı
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı personeli için yapılacak 72 daire ve komutan konutunun temeli törenle atıldı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı personeli için yapılacak 72 daire ve komutan konutunun temeli törenle atıldı.

Pagan Caddesi'ndeki yeni öğretmenevi karşısında bulunan alanda yapılan konutların temel atma töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte her alanda yeni projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

Kamu çalışanlarının konut ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik de çalışmaların sürdüğünü belirten Akbıyık, "Hakkari tarihinin en yüksek yatırımlarını, hizmetlerini alıyor. Bu hizmetlerin yapılmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın Hakkari'ye tanıdığı pozitif ayrımcılığın büyük etkisi var. Sayın bakanlarımızın Hakkari'de yapılan bu yatırımlara öncelik tanıması bizlere şevk oluyor, moral veriyor." diye konuştu.

Kent merkezinde 401 yeni konutun inşa edildiğini ve 296'sının da ihalesinin yapıldığını anlatan Akbıyık, şöyle devam etti:

"Şu anda burada jandarmanın 72 daireli lojman ve komutan konutunun temelini atacağız. Yüksekova'da 700 polis lojmanımızın yapımı devam ediyor. Kent merkezinde belediye olarak geçtiğimiz yıl 22 kilometre asfalt yaptık, 26 araç aldık. Hakkari halkının daha güzel şartlarda, huzur ve güven içinde yaşaması için devletimiz tüm imkanlarıyla, tüm birimleriyle elinden gelen gayreti gösteriyor. Belediye olarak 2020-2023 Değişim ve Dönüşüm Programı'mız var. Bu çerçevede 15 kilometre daha asfalt yapacağız, 3 caddeyi yenileyeceğiz. Hakkarimize hayırlı, uğurlu olsun."

Konuşmanın ardından duanın yapılması ve kurban kesilmesiyle konutların temeli atıldı.

Törene, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Kemal Kahraman ve yüklenici firma yetkilisi Özcan Kara katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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