Hakkari'de günde 5 bin adet maske üretiliyor
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Hakkari'de günde 5 bin adet maske üretiliyor

- Hakkari'de günde 5 bin adet maske üretiliyor Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Eğitim Merkezinde 20 öğrenci ile günde 5 bin adet 3 katlı cerrahi maske üretilmeye başlandı.

30.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:09
Hakkari'de günde 5 bin adet maske üretiliyor

- Hakkari'de günde 5 bin adet maske üretiliyor

HAKKARİ - Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Eğitim Merkezinde 20 öğrenci ile günde 5 bin adet 3 katlı cerrahi maske üretilmeye başlandı.

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Eğitim Merkezinde; sağlık çalışanlarının, kurumların ve halkın maske ihtiyacının karşılanması için giyim üretim atölyesinde 3 katlı cerrahi maske üretimine başlandı. TOBB Mesleki Eğitim Merkezinde günde ortalama 10 bin adet koruyucu maske üretimi yapma kapasitesine sahip olduğunu belirten yetkililer, ilk etapta 20 öğrenci ile günlük 5 bin adet maske üretimi planlandığını söylediler. İlerleyen zamanlarda bu kapasitenin artırılmasına yönelik çalışmaların yoğun bir şekilde devam edeceğini ifade eden yetkililer, aynı zamanda cerrahi maske ile birlikte hasta önlüğü ve kapşonlu tek kullanımlık tulum üretimine de başlanacağını belirttiler.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Eğitim Merkezinde görevli Fatma Çalış, Türkiye genelinde maske üretimine başladığını belirterek, üretimin Hakkari'de de başlandığını söyledi. Çalış, "İki gündür çalışmalara başladık ve günde 5 bin maske üretiyoruz. İlk etapta il sağlık müdürlüğüne 50 bin adet maske teslim etmeye çalışıyoruz. 20 kişilik öğrenci grubu ile çalışıyoruz. Kapasiteyi arttırabilirsek üretim daha fazla olacak" dedi.

Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş ise ülkemizde bu salgının yayılması ile birlikte maske ihtiyacı ortaya çıktığını belirtti. Karataş, "Bizde ilimizdeki maske ihtiyacını karşılayabilmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün direktifi ile çalışmalara başladık. Günde 5 bin ile 10 bin arası maske üretimi yapmayı planlıyoruz. Yeni bir makine alamı ile bu kapasiteyi arttırmayı düşünüyoruz. Çünkü civar illerde de talep gelmeye başladı. Biz bu talepleri karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Kadar Kaplan isimli öğrenci de, maske üreterek aile bütçelerine katkıda bulunduklarını belirterek, 20 olan sayının arttırılmasını istedi.

Hakkari'de günde 5 bin adet maske üretiliyor

Kaynak: İHA

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Hakkari'de günde 5 bin adet maske üretiliyor

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