Hakkari'de evcil hayvanlar sağlık kontrolünden geçirildi

Hakkari'de evcil hayvanlar sağlık kontrolünden geçirildi

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte bulunan evcil hayvanların rutin sağlık kontrolleri yapıldı.

04.11.2019 12:28
Hakkari'de evcil hayvanlar sağlık kontrolünden geçirildi

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte bulunan evcil hayvanların rutin sağlık kontrolleri yapıldı.


Hakkari Belediyesinde görevli Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, Veteriner Tekniker Fatih Çiftçi ve beraberindeki ekip, sokak ve evcil hayvanları sağlık kontrollerinden geçirmeye devam ediyor.


Birçok noktada bulunan evcil hayvanların rutin sağlık kontrolleri yapılarak, hasta hayvanlar tedavi altına alındı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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