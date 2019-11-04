Hakkari'de evcil hayvanlar sağlık kontrolünden geçirildi
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte bulunan evcil hayvanların rutin sağlık kontrolleri yapıldı.
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte bulunan evcil hayvanların rutin sağlık kontrolleri yapıldı.
Hakkari Belediyesinde görevli Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, Veteriner Tekniker Fatih Çiftçi ve beraberindeki ekip, sokak ve evcil hayvanları sağlık kontrollerinden geçirmeye devam ediyor.
Birçok noktada bulunan evcil hayvanların rutin sağlık kontrolleri yapılarak, hasta hayvanlar tedavi altına alındı. - HAKKARİ