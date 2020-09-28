Hakkari'de doğa yürüyüşü düzenledi

Hakkari Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi bölgesine doğa yürüyüşü düzenlendi.

Hakkari Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi bölgesine doğa yürüyüşü düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Otluca köyünde bir araya gelen 25 kişilik doğasever, 3 saatlik zorlu yürüyüşün ardından bölgeye vardı.

Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında rafting, trekking, masa tenisi, badminton ve tenis kortu gibi farklı etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Yıldırım, "Ayrıca bisiklet, tekerlekli kayak ve yüzme etkinlikleri de düzenleyeceğiz. 7'den 70'e herkesin aktif bir şekilde spor yapmasına ortam sağlayarak rehberlik yapmayı hedefliyoruz. Her fırsatta bu etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş