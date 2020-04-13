Hakkari'de çocukları TRT EBA TV'den dersleri takip edemeyen 10 aileye televizyon desteği
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Hakkari'de çocukları TRT EBA TV'den dersleri takip edemeyen 10 aileye televizyon desteği - Haberler
Eğitim Bilişim Ağı, Ensar Dündar, Çukurca, Hakkari, Güncel

Hakkari'de çocukları TRT EBA TV'den dersleri takip edemeyen 10 aileye televizyon desteği

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde evlerinde televizyonları olmadığı için TRT EBA TV'den derslerini takip edemeyen 10 aileye televizyon hediye edildi.

13.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:12
Hakkari'de çocukları TRT EBA TV'den dersleri takip edemeyen 10 aileye televizyon desteği

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde evlerinde televizyonları olmadığı için TRT EBA TV'den derslerini takip edemeyen 10 aileye televizyon hediye edildi.

Çukurca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle merkez ve köylerde evlerinde televizyon olmadığı için uzaktan eğitim programına katılamayan öğrencilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Ensar Dündar'ın talimatıyla yapılan araştırmada çocukları dersleri takip edemeyen 10 aileye televizyon hediye edildi.

Evleri dolaşarak ailelerle sohbet eden, sıkıntılarını dinleyen Dündar, televizyonların kurulumunu yaptırarak çocukların dersleri takip etmelerini sağladı.

Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimin her zaman en öncelikli konularından biri olduğunu söyledi.

Uzaktan eğitim döneminde öğrencilerin TRT EBA TV'den verilen derslerden geri kalmasını istemediklerini belirten Dündar, şöyle konuştu:

"10 aileye televizyon hediye ederek yaklaşık 30 öğrencinin derslerini takip etmelerini sağladık. Bundan sonra da elimizden gelen desteği sunacağız. Bu süreçte ilçe merkezinde tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelere de gıda yardımında bulunduk. Bunun yanında yardım hattı kurarak 65 yaş üstü ve dışarı çıkamayanların da ihtiyaçlarını karşıladık. Bu zorlu günlerde Çukurca Belediyesi olarak üstümüze düşen her şeyi yapıyoruz. İnsanların evden çıkmamalarını istiyoruz. Biz her zaman ihtiyaçların karşılanması için ekiplerimizi hazır bekletiyoruz. Bu hastalıktan kurtulmanın en önemli yolu temastan kaçınmamız."

Hakkari'de çocukları TRT EBA TV'den dersleri takip edemeyen 10 aileye televizyon desteği

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
'Soylu'dan ilk açıklama' haberini servis eden ajans, özür diledi Haberler
"Soylu'dan ilk açıklama" haberini servis eden ajans, özür diledi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah
Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi
Halk otobüs şoförleri gönderilen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
Halk otobüs şoförleri gönderilen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Balkona ses sitemi kuran gençler, mahallede bilgi yarışması düzenledi
Balkona ses sitemi kuran gençler, mahallede bilgi yarışması düzenledi
İstanbul'da toplu taşıma için alınan yeni kararlar saat 05.00'te uygulanmaya başlandı
İstanbul'da toplu taşıma için alınan yeni kararlar saat 05.00'te uygulanmaya başlandı
SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
Talisca'dan transfer açıklaması: Evergrande ile olan sözleşmemi tamamlamak istiyorum, bir gün Brezilya'ya döneceğim
Talisca'dan transfer açıklaması: Evergrande ile olan sözleşmemi tamamlamak istiyorum, bir gün Brezilya'ya...
Sağlık sistemi çöken Ekvador'da evlerden 700'den fazla cansız beden toplandı
Sağlık sistemi çöken Ekvador'da evlerden 700'den fazla cansız beden toplandı
Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler uyuşturucu satıcısı çıktı
Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler uyuşturucu satıcısı çıktı
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
Evinden çıkamayan 87 yaşındaki dedenin ıspanaklarını polis ekipleri topladı
Evinden çıkamayan 87 yaşındaki dedenin ıspanaklarını polis ekipleri topladı
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Bakan Soylu'nun istifası üzerine intihara kalkışan kişi ikna edildi
Bakan Soylu'nun istifası üzerine intihara kalkışan kişi ikna edildi
İletişim Başkanlığı: Nihai karar Cumhurbaşkanımıza aittir, Süleyman Soylu görevine devam edecek
İletişim Başkanlığı: Nihai karar Cumhurbaşkanımıza aittir, Süleyman Soylu görevine devam edecek
İletişim Başkanı Altun, gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı
İletişim Başkanı Altun, gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Özlem Zengin Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Polat Aleyna Tilki Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Rüştü Reçber Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Cuma İstifa Kayseri Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Hakkari'de çocukları TRT EBA TV'den dersleri takip edemeyen 10 aileye televizyon desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 12:43:34. #1.15#
title