Çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

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Hakkari'de dondurucu soğuklar nedeniyle evlerin çatılarında 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Kış mevsiminin çetin geçtiği illerden Hakkari'de aşırı soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Soğuk hava nedeniyle il genelinde bazı bina ve tek katlı evlerin çatılarında iki metreyi aşan sarkıtlar, ev sahipleri tarafından temizlendi.

Merzan Mahallesi'nde yaşayan Necmettin Aydın, evlerinin çatılarında oluşan insan boyunu aşan sarkıtların oluştuğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş