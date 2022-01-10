Hakkari'de belde yoluna 4 ayrı çığ düştü - Haberler
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Hakkari'de belde yoluna 4 ayrı çığ düştü

Hakkari'de belde yoluna 4 ayrı çığ düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Durankaya Beldesi Sergeli Gare yoluna 4 ayrı noktada çığ düştü.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Durankaya Beldesi Sergeli Gare yoluna 4 ayrı noktada çığ düştü.

Kar yağışının belirli aralıklarla etkisini sürdürdüğü Hakkari'de yoluna çığlar düşmeye devam ediyor.

Akşam saatlerinde Durankaya beldesi Sergeli Gare karayoluna 4 ayrı noktada çığ düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı çığda yolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Yoğun kar yağışı ve fırtınaya rağmen il özel idaresi karla mücadele ekibi bölgeye giderek, inen çığları temizleyip yolu yeniden ulaşıma açtığı belirtildi.

Karla mücadele ekipleri bölgedeki çığ tehlikesinin halen devam ettiğini belirttiler.

(İHA)

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