HAKKARİ ASIRLIK TAŞ DEĞİRMEN TAHİN İÇİN DÖNÜYOR HAKKARİ'nin Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde bulunan ve su ile çalışan tarihi taş değirmen, asırlardır tahin üretimi için dönüyor.

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde bulunan ve su ile çalışan tarihi taş değirmen, asırlardır tahin üretimi için dönüyor.

Çukurca'nın Narlı köyünde yaşayan Kaynak ailesi, dededen kalma, su ile çalışan asırlık taş değirmende doğal yöntemlerle hem tahıl hem de lezzeti ile meşhur Çukurca tahini üretiyor. Bölgenin tek taş değirmenini dedelerinden miras olarak devralan Abdülhaluk ve Zeynep kardeşler, kuşaklardır devam eden bir geleneği yaşatmaya çalıştıklarını ifade etti. Tarihi değirmeninin dönmesinde büyük emeği olan kadınlar, oldukça meşakkatli olan tahin üretimi için susamları kavuruyor. Doğal tahin için çuvallara doldurulan susam, su havuzlarında 1 gün ıslatılıyor. Islanan susam bir makinede döndürülüyor ardından odun ateşinde taş fırında yaklaşık 1 saat kavruluyor. Kavrulan susam bir süre bez üstünde soğutulduktan sonra yine elenip, temizleniyor. Susamın yolculuğu taş değirmende tahine dönüşmesiyle son buluyor.

Yıllardır büyük emek verdiği değirmeni işleten Zeynep Kaynak, dedelerinden kalan asırlık değirmeni abisi ile beraber işlettiklerini söyledi. Kaynak; 'Çukurca'ya bağlı Narlı köyünde yaşıyorum. Abimle beraber dedelerimizden kalan tahin değirmenini işletiyoruz. Şimdi susamları getirdik fırında kavuruyoruz. Daha Sonra değirmende öğüteceğiz. Değirmenimiz su ile çalışıyor. Yerli tahinimiz meşhurdur. Herkes gelip buradan tahin alıyor" dedi.

Kaynak: DHA