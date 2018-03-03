Hakkari AK Parti Gençlik Kongresi Yapıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Hakkari İl Başkanlığı Gençlik Kollarının 5. Oğlan kongresi yapıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ziyaretlerde bunan Trabzon Milletvekilli Ayşe Sula Köseoğlu ve beraberindekiler Hakkari'de Ak Parti Gençlik Kolları Başkanlığı kongresine katıldı. Atatürk Kültür Merkezinde yapılan kongreye AK Parti Hakkari İl Gençlik Kolları Başkanlı 5. Oğlan kongresine, Ak Parti Hakkari İl Koordinatörü Trabzon Milletvekilli Ayşe Sula Köseoğlu ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, Ak Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve çok sayıda partili katıldı. Sayı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Ak Parti Milletvekilli Ayşe Sula Köseoğlu, "Ben Hakkari'yi kendi ailem gibi görüyorum. 81 il bir ve bütün, beraberce anlam ifade ediyor" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından geçilen seçimlerde tek liste halinde seçime giren Cumhur Demir Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı seçildi. Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu ve beraberindekiler daha sonra Hakkari Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, başkan vekili Cüneyt Epcim ile birlikte günde yüzlerce çocuğun ailesi ile birlikte akın ettiği çocuk oyun ve kültür merkezini ziyaret ettiler. - HAKKARİ