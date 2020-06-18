HAKKARİ 2 katlı evde çıkan yangın, söndürüldü
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HAKKARİ 2 katlı evde çıkan yangın, söndürüldü

2 katlı evde çıkan yangın, söndürüldüHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

18.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:37

2 katlı evde çıkan yangın, söndürüldü

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ev sahibi Hatice Taş (38), 3 yaşındaki oğluyla birlikte son anda evden dışarı çıktıklarını söyledi.

İlçenin Yeşildere Mahallesi'nde Yaşar Taş'a ait evde yangın çıktı. Komşularının ihbarı üzerine adrese sevk edilen Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evdeki eşyalar zarar gördü.

Yangın sırasında 3 yaşındaki çocuğu ile birlikte evde olduğunu belirten Hatice Taş, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum, o saatte mutfaktaydım. Çocuğum ise diğer odadaydı. Bir anda alevleri gördüm, hemen çocuğumu alarak evden çıktım" dedi.

Yüksekova Devlet Hastanesi'nde çalışan 4 çocuk babası Yaşar Taş (40) ise, "Komşularımın haber vermesi üzerine hemen eve gittim. Çok şükür çocuklarıma bir şey olmadı. Son anda alevlerde kurtulmuşlar. Ev kullanılmaz hale gelmiş" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-

HAKKARİ 2 katlı evde çıkan yangın, söndürüldü

Kaynak: DHA

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