Hakime hakaret ettiği iddia edilen Nagehan Alçı'nın yargılanmasına başlandı
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Hakime hakaret ettiği iddia edilen Nagehan Alçı'nın yargılanmasına başlandı

03.12.2020 23:02 | Son Güncelleme: 03.12.2020 23:30

Hakim Hakkı Yalçınkaya'nın kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu gazeteci Nagehan Alçı Kütahyalı'nın 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Şikayetçi olduğunu belirten hakim, "Öldüğümde arkamdan Hrant Dink katillerinden biri yorumunun olmasını istemiyorum. Sanığın savcılıkça korunduğunu düşünüyorum" dedi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli hakim Hakkı Yalçınkaya, gazeteci Nagehan Alçı Kütahyalı'nın bir yazısında, "Hrant Dink'i ölüme götüren o malum kararı veren hakim Hakkı Yalçınkaya Çağlayan Adliyesi'nde hala asliye ceza hakimi olarak görev yapıyor" dediği için şikayetçi olmuştu. Hakim Yalçınkaya'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Nagehan Alçı Kütahyalı hakkında dava açılmıştı. Nagehan Alçı Kütahyalı'nın, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müşteki hakim Hakkı Yalçın Kaya ile tarafların avukatları hazır bulunurken, tutuksuz sanık Nagehan Alçı Kütahyalı duruşmaya katılmadı.

"İĞRENÇ KARARLARI VEREN HAKİMLERLE EŞ DÜZEYDE GÖSTERİLDİM"

Duruşmada tutuksuz sanık Nagehan Alçı Kütahyalı'dan şikayetçi olduğunu belirten müşteki hakim Hakkı Yalçınkaya, "Hakimlik görevim sebebiyle iğrenç karar veren, insan haklarına önem vermeyen, işkencecileri koruyan hakim ve eş düzeyde bir yargı mensubu olarak gösterildim. Hrant Dink'in öldürüldüğü tarihte Malatya İcra Mahkemesi hakimi olduğum halede FETÖ'cü basın tarafından günlerce hedef gösterildiğim için aynı düşüncelerin devamı ve etkisiyle sanığın tarafıma hakaret ettiğini virüs tatilinde internetten yaptığım kontrolde tesadüfen öğrendim" diye konuştu.

"VİCDANIM EL VERMİYOR"

Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görevli olduğu esnada Silivri Cezaevinde görülen davadaki hukuksuzlukları ve Türk mitolojisinin kirletilmesine yönelik bir dava konusunda karar yazdığını belirten müşteki hakim Yalçınkaya, "Karar yazdığım için Yargıtay'da çok defa yargılandım, beraat ettim. Aslında Türkiye'mizde ne basının ne mahkemelerin böyle söylemlerle muhatap olmasına vicdanım el vermiyor. Öldüğümde arkamdan Hrant Dink katillerinden biri yorumunun olmasını istemiyorum" şeklinde konuştu.

Hakime hakaret ettiği iddia edilen Nagehan Alçı'nın yargılanmasına başlandı
Hakim Hakkı Yalçınkaya

"SANIĞIN SAVCILIKÇA KORUNDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Ermeni tarihini çok defa okuduğunu söyleyen müşteki hakim Yalçınkaya, "Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde görev yaptığım dönemde Mezopotamya'da yaşayan insanların tarihini pek çok kez okudum. Ermeni insanlarla herhangi bir sorunum yoktur. Türk ulusunu çok seviyorum. Sanığın zorla getirilmesini talep ediyorum. Sanığın savcılıkça korunduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini ve katılma talebinin kabul edilmesini talep etti. Sanık hakkındaki aleyhe beyanları kabul etmediklerini dile getiren avukatı, kişilik haklarına saldırının söz konusu olmadığını, ifadelerin basın özgürlüğü kapsamında kaldığını ve sanığın bir sonraki celse duruşmaya katılacağını kaydetti. Mahkeme, sanığın bir sonraki celse hazır edilmesi için süre verdi. Katılma talebinin sanığın savunmasının alınmasının ardından değerlendirilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Nagehan Alçı Kütahyalı 'şüpheli', hakim Hakkı Yalçınkaya 'müşteki' olarak yer aldı. Müştekinin şikayet dilekçesine yer verilen iddianamede, şüpheli Nagehan Alçı Kütahyalı'nın internet ortamında da bulunan yazısında Hrant Dink'in ölümüne neden olduğu yönünde iddialarda bulunduğu, Hrant Dink'in öldürüldüğü tarihte başka bir şehirde çalıştığı, bahse konu yazının hakaret ve iftira içerikli olduğu, kendisinin terör örgütlerine hedef gösterildiği kaydedildi.

Şüpheli Nagehan Alçı Kütahyalı tarafından 15 Haziran 2018'de kaleme alınan köşe yazısına yer verilen iddianamede, "Maalesef bugün hala birey haklarını önemsemeyen hakim-savcı zihniyeti var. Yer yer hükümranlığını sürdürüyor. Sadece İzmir'deki hakim değil, mesela Çağlayan Adliyesi'nde hala, Hrant Dink ve oğlu Arat Dink'i sadece Ermeni oldukları için mahkum eden ve Hrant Dink'i ölüme götüren o malum kararı veren hakim Hakkı Yalçınkaya asliye ceza hakimi olarak görev yapıyor. Bu hukuksuz zihniyetteki yargı personeliyle ilgili gereken süreçlerin işletilmesi için HSK çok önemli bir kurum. Hakimler ve savcılar her siyasi görüşten olabilirler, yeter ki sadece hukuka bağlı ve tarafsız olsunlar" denildi.

Şüphelinin ifadelerinin müştekinin onur ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde olduğunun belirtildiği iddianamede, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hakime hakaret ettiği iddia edilen Nagehan Alçı'nın yargılanmasına başlandı
Hakime hakaret ettiği iddia edilen Nagehan Alçı'nın yargılanmasına başlandı
Hakime hakaret ettiği iddia edilen Nagehan Alçı'nın yargılanmasına başlandı
Hakime hakaret ettiği iddia edilen Nagehan Alçı'nın yargılanmasına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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