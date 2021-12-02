Hakimden beraat isteyen kocaya: Kadına yumruk atmanın cezası olmalı

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada birbirini darbeden F.K. ve H.K. çiftinin yargılandığı davada karar çıktı. Hakim, sanıklardan H.K.'yi, 3 bin TL para cezasına çarptırırken, eşi F.K.'nin ise 'meşru müdafaa' kapsamında beraatine hükmetti. Karar sonrası H.K.'nin "Hakim bey, ceza almasam olmuyor mu?' sözleri üzerine mahkeme hakimi Birol Küçük, "Kadına yumruk atmanın bir cezası olmalı" yanıtını verdi.

Olay, eylül ayında Melikgazi ilçesinde meydana geldi. H.K. ile F.K. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K. eşine yumruk attı, F.K. de tokatla karşılık verdi. Olay sonrası birbirinden şikayetçi olan çift hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.

Karar sonrası H.K., "Hakim bey, ceza almasam olmuyor mu? Bu sefer para cezası olduğu için yine aile içi sorunumuz olacak. Pişmanım" dedi. Hakim Birol Küçük ise, "Kadına yumruk atmanın bir cezası olmalı. Kendine hakim olacaksın. Çocuklarının annesine iyi davranacaksın" cevabını verdi.

Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Son Dakika Haberleri

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