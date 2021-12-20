Hakim, kızına istismardan 45 yıl hapis verdiği babaya 'koşullu salıverilmeyeceksin' dedi

ANTALYA'da kızı T.S.Ş.'ye (15) cinsel istismarda bulunan Levent Ş. (53), indirimsiz 45 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme başkanı karar sonrası Levent Ş.'ye "Sana 45 yıl hapis verdik. Ama sen yasalarımıza göre, 30 yıl yatacaksın. Ayrıca koşullu salıverilmen de söz konu Su olmayacak" diyerek duruşmayı bitirdi.

Kepez ilçesi Varsak bölgesinde annesi, babası ve 17 yaşındaki erkek kardeşi ile birlikte yaşayan T.S.Ş., ablasına mobilya ustası olan babasının kendisine 9 yaşından bu yana cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Abla E.Ş., istismarı kanıtlamak için kız kardeşinden görüntü çekmesini istedi. 7 Temmuz'da babasıyla yalnız kalan T.S.Ş. yine istismara uğradı. T.S.Ş. babasının istismarını telefonla kayda aldı. Kaydı ablasına gösteren T.S.Ş., anne S.Ş. ve ablasıyla birlikte Levent Ş.'den şikayetçi oldu.

Sanığın eşi S.Ş., kızına cinsel istismarda bulunan kocasına boşanma davası açtığını belirterek, hak ettiği cezayı aldığını söyledi. DHA'ya konuşan ailenin avukatı Onur Sarı "Maalesef son yıllarda toplumda bu tür suçlar arttı. Ne yazık ki yargıya intikal etmeyen bu tarz suçlar bulunmaktadır. Dosyamızda adalet tecelli etmiştir. Sanık baba alabilecek en yüksek cezayı almıştır. Mağdure çocuk, anne ve kız kardeşi, acısı tarif edilemez boyutta üzüntü yaşamışlardır. Ancak verilen bu karar vicdanlara bir nebze de olsa su serpmiştir" dedi.