Hakan Yedican kimdir? Hakan Yedican kaç yaşında? Hakan Yedican'ın kitapları!
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Hakan Yedican kimdir? Hakan Yedican kaç yaşında? Hakan Yedican'ın kitapları!

Hakan Yedican kimdir? Hakan Yedican kaç yaşında? Hakan Yedican'ın kitapları!
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Hakan Yedican kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kariyerine henüz 10 yaşındayken katıldığı Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Vurmalı Çalgılar Bölümü'nde başlayan Hakan Yedican kaç yaşında? Hakan Yedican'ın kitapları!

Aldığı eğitim ile adından söz ettiren başarılı akademisyen Hakan Yedican kimdir? Hakan Yedican kaç yaşında? Hakan Yedican'ın kitapları!

HAKAN YEDİCAN KİMDİR?

Hakan Yedican 1978 yılında Ankara'da doğdu.1988 sınavını kazanıp yarı zamanlı olarak başladığı H.Ü. Halen Vurmalı Çalgılar Öğretim Görevlisi olarak Vurmalı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar Oda Müziği, Orkestra Repertuvarı, Bitirme Projesi ve Seçmeli Vurmalı Çalgılar derslerini vermektedir.

1978 yılında Ankara'da doğdu.1988 sınavını kazanıp yarı zamanlı olarak başladığı H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı Vurmalı Çalgılar Bölümü'ne ertesi yıl da sınavı kazanarak Philippe Garcia'nın öğrencisi ve tam zamanlı olarak başladı. Ardından Doç. Haşim Yedican'ın öğrencisi olarak orta, lise ve lisans dönemlerini tamamlarken yüksek ikinci sınıfı atlayarak Haziran 1998 yılında Bölüm Birincisi ve okul ikincisi başarılarıyla mezun oldu.

Aynı bölümde Master programına girerek Ocak 2002'de başarıyla Master'ını tamamladı ve bu süreçte Araştırma Görevlisi kadrosuyla 4 yıl Modern Bale'de perküsyon ve piyano çaldı ve aynı yıllarda H.Ü. Akademik Orkestrası'nda da görev aldı. Caz Bölümü'nde de Caz Bateri dersleri verdi. Halen Vurmalı Çalgılar Öğretim Görevlisi olarak Vurmalı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar Oda Müziği, Orkestra Repertuvarı, Bitirme Projesi ve Seçmeli Vurmalı Çalgılar derslerini vermektedir.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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