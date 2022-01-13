Hakan Ural, kızı Melisa'nın ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

Hakan Ural, geçtiğimiz günlerde kızı Melisa Ural ve sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'yla birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Hakan Ural, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ile üstlendiği "Neler Oluyor Hayatta" programında kızı Melisa Ural'ın ilişkisi hakkında konuştu.

"BENİM DAMAT OLACAK GİBİ DURUYOR"

Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilgili konuşan Hakan Ural "Aslan gibi, ben sevdim. Çok terbiyeli, iyi kalpli ve saygılı bir çocuk. 1 sene oldu, kızımı hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Ona müteşekkirim kızımı çok mutlu ettiği için. Ailesine de saygı duyuyorum, kızıma verdikleri değer ve önemden ötürü. Çok mutluyum bir baba olarak" dedi. Hakan Ural, kızı Melisa'nın erkek arkadaşı için "benim damat olacak gibi duruyor, düğününde halay çekeceğim" dedi.

Alaattin Kadayıfçıoğlu, bir dönem Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu'nın kızı Zehra ile birliktelik yaşamıştı.