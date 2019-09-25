Hakan Ural kimdir?

25.09.2019 11:48

10 Mayıs 1967'de İstanbul'da doğan Hakan Ural, iki evlilik yapmış ve iki çocuk babasıdır. 1988-1999 yılları arası Sibel Can'la evlik yaşayan Ural, 2005'te Ezgi Can Ural ile evlenmiştir. 52 yaşındaki ünlü oyuncunun Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki çocuğu vardır.

HAKAN URAL'IN HAYATI

Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Ceyhan Cem, babası şarkıcı Selçuk Ural'dır. Hakan Ural, 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başladı. Fakat okulu nedeniyle Amerika'ya gitti, geldi. 19 yaşında evlendi. Sibel Can ile medyatik bir evlilik yaşadı. Genç yaşta baba oldu. İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı.

Hakan Ural, Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı. Sezen Aksu, Nükhet Duru, Kayahan ve Hülya Avşar'ın şu an oturdukları evleri o sattı.

2010 yılında başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı "İpsiz Recep" adlı dizide Hakan Ural; Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldı.

2009 yılında "Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynadı.

Hakan Ural, 2010 yılında Metro grubunun sahibi olan Galip Öztürk'e ait otellerin genel koordinatörlüğünü üstlendi.

2012 yılında "Araf Zamanı" adlı dizide, Saruhan Hünel, Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı.

Hakan Ural, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan "Kod Adı: K.O.Z." filminde oynadı.

2016 yılında Gürkan Uygun ve Ayça Varlıer'le birlikte oynadığı "Kehribar" dizisinde "Oğuz Doğu" karakterini canlandırmıştır.

TV8 kanalında "Aramızda Kalmasın" adlı sabah programında yorumculuk yapmıştır.

HAKAN URAL'IN YER ALDIĞI FİLMLER

2017 - Ketenpere

2015 - Can Tertip

2014 - Kod Adı K.O.Z.

2009 - Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi

2008 - Maskeli Beşler: Kıbrıs

2006 - Maskeli Beşler: Irak

1997 - Böyle mi Olacaktı?

1997 - Anlaşma Noktası (Video Filmi)

1995 - Irmakların Türküsü

1994 - Duygular ve Hayaller

1993 - Senin İçin Bir Kadeh

1992 - Çıkmaz

1990 - İki Yabancı

1990 - Çılgın Aşıklar

1990 - Madde 438

1990 - Alev Gibi Bir Kız

1989 - Fotoğraflar

1989 - Bir Aşk Yeter

1989 - Bir Aşk Bin Günah

1988 - Tek Başına

1988 - Dört Köşe Dünya

1988 - Belki Yarın

1988 - Ateş Gibi/ Ilık Düşler

1987 - Çember

1987 - Yalnız Kadın

1987 - Ortak

1987 - Fare Kapanı

1987 - Alışırım

1987 - Alnımdaki Bıçak Yarası

1986 - Öldüren Dakikalar/Deniz

1986 - Mavi Yolculuk

HAKAN URAL'IN YER ALDIĞI TELEVİZYON YAPIMLARI

2016 - Kehribar

2012 - Araf Zamanı

2008 - İpsiz Recep

2008 - Para=Dolar

2008 - Komedi Dükkanı

2007 - El Gibi

2005 - Nefes Nefese

2003 -Bir Yıldız Tutuldu

2002 - Kardelen

2001 - Yeni Hayat

2001 - Yapayalnız

2001 - Savunma

2000 - Çember

1999 - Nilgün

1998 - Sibel

1997 - Gülüm

1996 - Şahin

1996 - Kaldırım Çiçeği

1994 - Zirvedekiler

1993 - Barışta Savaşanlar

1991 - Itri

1989 - Şeytanın Kurbanları