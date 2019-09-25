Hakan Ural kimdir?
Ekranların sevilen isimlerinden sinema ve dizi oyuncusu Hakan Ural, yorumları ile magazin gündemine yön veriyor. Ünlü oyuncu, çarpıcı yorumları ve tespitleri ile merak uyandırırken Hakan Ural kimdir sorusunu akıllara getiriyor.
10 Mayıs 1967'de İstanbul'da doğan Hakan Ural, iki evlilik yapmış ve iki çocuk babasıdır. 1988-1999 yılları arası Sibel Can'la evlik yaşayan Ural, 2005'te Ezgi Can Ural ile evlenmiştir. 52 yaşındaki ünlü oyuncunun Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki çocuğu vardır.
HAKAN URAL'IN HAYATI
Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Ceyhan Cem, babası şarkıcı Selçuk Ural'dır. Hakan Ural, 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başladı. Fakat okulu nedeniyle Amerika'ya gitti, geldi. 19 yaşında evlendi. Sibel Can ile medyatik bir evlilik yaşadı. Genç yaşta baba oldu. İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı.
Hakan Ural, Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı. Sezen Aksu, Nükhet Duru, Kayahan ve Hülya Avşar'ın şu an oturdukları evleri o sattı.
2010 yılında başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı "İpsiz Recep" adlı dizide Hakan Ural; Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldı.
2009 yılında "Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynadı.
Hakan Ural, 2010 yılında Metro grubunun sahibi olan Galip Öztürk'e ait otellerin genel koordinatörlüğünü üstlendi.
2012 yılında "Araf Zamanı" adlı dizide, Saruhan Hünel, Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı.
Hakan Ural, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan "Kod Adı: K.O.Z." filminde oynadı.
2016 yılında Gürkan Uygun ve Ayça Varlıer'le birlikte oynadığı "Kehribar" dizisinde "Oğuz Doğu" karakterini canlandırmıştır.
TV8 kanalında "Aramızda Kalmasın" adlı sabah programında yorumculuk yapmıştır.
HAKAN URAL'IN YER ALDIĞI FİLMLER
2017 - Ketenpere
2015 - Can Tertip
2014 - Kod Adı K.O.Z.
2009 - Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi
2008 - Maskeli Beşler: Kıbrıs
2006 - Maskeli Beşler: Irak
1997 - Böyle mi Olacaktı?
1997 - Anlaşma Noktası (Video Filmi)
1995 - Irmakların Türküsü
1994 - Duygular ve Hayaller
1993 - Senin İçin Bir Kadeh
1992 - Çıkmaz
1990 - İki Yabancı
1990 - Çılgın Aşıklar
1990 - Madde 438
1990 - Alev Gibi Bir Kız
1989 - Fotoğraflar
1989 - Bir Aşk Yeter
1989 - Bir Aşk Bin Günah
1988 - Tek Başına
1988 - Dört Köşe Dünya
1988 - Belki Yarın
1988 - Ateş Gibi/ Ilık Düşler
1987 - Çember
1987 - Yalnız Kadın
1987 - Ortak
1987 - Fare Kapanı
1987 - Alışırım
1987 - Alnımdaki Bıçak Yarası
1986 - Öldüren Dakikalar/Deniz
1986 - Mavi Yolculuk
HAKAN URAL'IN YER ALDIĞI TELEVİZYON YAPIMLARI
2016 - Kehribar
2012 - Araf Zamanı
2008 - İpsiz Recep
2008 - Para=Dolar
2008 - Komedi Dükkanı
2007 - El Gibi
2005 - Nefes Nefese
2003 -Bir Yıldız Tutuldu
2002 - Kardelen
2001 - Yeni Hayat
2001 - Yapayalnız
2001 - Savunma
2000 - Çember
1999 - Nilgün
1998 - Sibel
1997 - Gülüm
1996 - Şahin
1996 - Kaldırım Çiçeği
1994 - Zirvedekiler
1993 - Barışta Savaşanlar
1991 - Itri
1989 - Şeytanın Kurbanları