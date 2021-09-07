Hakan Ural, falaka görüntüleriyle gündem olan adama canlı yayında öfke kustu: Bu adam sapık

Hakan Ural, para karşılığı anlaştığı kadınları ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanı Erkan T.'ye "Adam sapık. Karım bana 'Seni bağlayacağım' dese hayırdır derim" diyerek öfke kustu.

Kayseri'de meydana gelen olayda bir kargo şirketinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ifade veren kargo çalışanı "Bu videoları çekerek internet fenomeni ve para kazanmak istiyordum" dedi.

"FENOMEN OLACAĞIM DİYE DALGA GEÇİYOR, ADAM SAPIK"

Kanal D ekranında Neler Oluyor Hayatta isimli programda sunuculuk yapan Hakan Ural ise, falaka görüntüleri çıkan kargo çalışanına canlı yayında ateş püskürdü. Sinirinden yerinden kalkarak konuşan Ural, Erkan T.'nin iki çocuk babası olmasına vurgu yaparak "İnanılmaz bir şey. O çocuklar ona baba diyor. Bunun suç olduğunu bilmeye bilmeye herkesi öldürürsün, katledersin. Dalga geçiyor fenomen olacağım diye, adam sapık" dedi.

"KARIM BANA 'SENİ BAĞLAYACAĞIM' DESE HAYIRDIR DERİM"

Sinirlerine hakim olamayan Hakan Ural, sözlerine şöyle devam etti: "Kızım sen bu adamı ne tanıyorsun, adam falaka atacağım der gözünü bağlar keser seni. Karım bana dese 'seni bağlayacağım' hayırdır derim. Beni doğrasan ben bağlı bağlı nasıl kurtulacağım. O an duygusu patlar, hazır gelmişken bunu doğrayayım der."