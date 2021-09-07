Hakan Ural, falaka görüntüleriyle gündem olan adama canlı yayında öfke kustu: Bu adam sapık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakan Ural, falaka görüntüleriyle gündem olan adama canlı yayında öfke kustu: Bu adam sapık

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Hakan Ural, para karşılığı anlaştığı kadınları ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanı Erkan T.'ye "Adam sapık. Karım bana 'Seni bağlayacağım' dese hayırdır derim" diyerek öfke kustu.

Kayseri'de meydana gelen olayda bir kargo şirketinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ifade veren kargo çalışanı "Bu videoları çekerek internet fenomeni ve para kazanmak istiyordum" dedi.

"FENOMEN OLACAĞIM DİYE DALGA GEÇİYOR, ADAM SAPIK"

Kanal D ekranında Neler Oluyor Hayatta isimli programda sunuculuk yapan Hakan Ural ise, falaka görüntüleri çıkan kargo çalışanına canlı yayında ateş püskürdü. Sinirinden yerinden kalkarak konuşan Ural, Erkan T.'nin iki çocuk babası olmasına vurgu yaparak "İnanılmaz bir şey. O çocuklar ona baba diyor. Bunun suç olduğunu bilmeye bilmeye herkesi öldürürsün, katledersin. Dalga geçiyor fenomen olacağım diye, adam sapık" dedi.

"KARIM BANA 'SENİ BAĞLAYACAĞIM' DESE HAYIRDIR DERİM"

Sinirlerine hakim olamayan Hakan Ural, sözlerine şöyle devam etti: "Kızım sen bu adamı ne tanıyorsun, adam falaka atacağım der gözünü bağlar keser seni. Karım bana dese 'seni bağlayacağım' hayırdır derim. Beni doğrasan ben bağlı bağlı nasıl kurtulacağım. O an duygusu patlar, hazır gelmişken bunu doğrayayım der."

Hakan Ural, falaka görüntüleriyle gündem olan adama canlı yayında öfke kustu: Bu adam sapık

NE OLMUŞTU?

Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir kargo şirketinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı. Güzel, çirkin ayrımı yapan Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı. Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, soruşturma kapsamında gözaltına alan Erkan T., ifadesinde "Ben 10 yıldır evliyim. Cep telefonu ile kayıt altına alınan görüntüler kadınların rızası ile çekildi. Kadınların isimlerini hatırlamıyorum. Kadınlarla sosyal medya üzerinden tanışmıştım. Bu görüntüler çekildiğinde evde kimse yoktu. Hiç kimseye zorla bir şey yapmadım. Görüntülerdeki kadınlara para verdim. Bu videoları çekerek internet fenomeni ve para kazanmak istiyordum. Ancak çektiğim görüntüler sosyal medyada uygunsuz görüldüğü için yüklenmedi. Sonrasında videolar telefonumda duruyordu. Bu olayda kadınların rızası olduğu için suç olabileceğini düşünmedim" dedi.

Kadınlara para verip falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Hepsinin rızası vardı
Kadınlara para verip falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Hepsinin rızası vardı
Hakan Ural, falaka görüntüleriyle gündem olan adama canlı yayında öfke kustu: Bu adam sapık
Camdaki Kız'ın fragmanındaki 'Kocalık vazifeni yapmayacaksan niye evlendin?' sözlerine tepki yağıyor
Camdaki Kız'ın fragmanındaki "Kocalık vazifeni yapmayacaksan niye evlendin?" sözlerine tepki yağıyor
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları (1)
LEVENT ASLAN : memleket manyak dolu
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Derya Yanık Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Münir Özkul Aleyna Tilki Derya Şensoy Ferhan Şensoy
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Samet Aybaba Ünal Karaman Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hakan Ural, falaka görüntüleriyle gündem olan adama canlı yayında öfke kustu: Bu adam sapık - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 15:53:18. #1.16#

title