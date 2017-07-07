Hakan Sabancı'nın Eski Halini Gören "Evrim Geçirmiş" Yorumunda Bulunmadan Edemedi

Sabancı ailesi üyesi Hakan Sabancı'nın eski fotoğrafları internete düştü. Hadise, Aslışah Alkoçlar ve birçok yabancı isimle anılan Hakan'ın eski halini gören "Yeni haline şükretsin." dedi.

ESKİ HALİYLE HİÇBİR KIZ DÖNÜP BAKMAZ

Aslışah Alkoçlar'dan ayrıldıktan sonra sonra başta Hadise olmak üzere yerli yabancı bir çok güzelle adı anılan Hakan Sabancı, kendisine verilen 'playboy' lakabının layığını veriyor. Oldukça yakışıklı bir adam olan Hakan Sabancı önceden öyle olmadığı eski fotoğraflarından anlaşıldı. Görenler bu haliyle hiçbir kız bakmaz yorumunu yapmadan edemedi.

İşte Hakan Sabancı'nın eski ve yeni hali:



