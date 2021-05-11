Hakan Sabancı ile ilişkisiyle gündeme gelen Aygün Aydın hamile mi?
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Hakan Sabancı ile ilişkisiyle gündeme gelen Aygün Aydın hamile mi?

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk haberleriyle gündemden düşmeyen Aygün Aydın, sosyal medya hesabından bir ultrason görüntüsü paylaşarak "3 aylıkmış, sanırım şok geçiriyorum" ifadelerini kullandı. Paylaşımında herhangi bir açıklama yapmayan Aydın'ın hamile olduğu iddiası kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz aylarda Hakan Sabancı ile kısa süreli birliktelik yaşayan ve ayrılık kararı aldıktan sonra Sabancı'nın beğendiği kızları bir bir ifşalayan Aygün Aydın, sosyal medya hesabından şaşkına çeviren bir fotoğraf paylaştı.

AYGÜN HAMİLE Mİ?

Sabancı ile ayrıldıkları ve kendisini artık işlerine verdiği söyleyen Aydın, Instagram hesabının hikaye kısmında ultrason fotoğrafı paylaşarak hamile olduğunu ileri sürdü. Birçok dizide oyunculuk yapan Aygün Aydın, paylaşımına "3 aylıkmış sanırım şok geçiriyorum" ifadelerini kullandı.

Aygün Aydın'ın paylaştığı ultrason görüntüsünün kendisine ait olup olmadığı ve bebeğinin babası hakkında henüz bir bilgi yok.

Hakan Sabancı ile ilişkisiyle gündeme gelen Aygün Aydın hamile mi?

SABANCI'YA VE TÜRK MİLLETİNE HAKARET ETMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalar Hakan Sabancı'nın beğendiği kızları paylaşarak gündeme gelen Aygün Aydın, geçtiğimiz günlerde bir veda paylaşımı yapmıştı. Aydın, paylaşımında Sabancı ile anıldığı dönemde işlerinin açıldığını ve 500 binden fazla para kazandığını söylemişti. Bu açıklamasıyla gündemden düşmeyen Aydın, 10 gün önce de ağlayarak bir video yayınlamış hem Hakan Sabancı'ya hem de Türk milletine hakaret etmişti.

Genç kadın paylaşımında "Siz Türk toplumu olarak insanların mutluluklarını kıskanan ş....iz bir milletsiniz. Nefret ediyorum sizden vatandaşlığından mümkün olduğu en kısa sürede çıkacağım. Allah hepinizin belasını versin. Ben yıldım. Siz Müslüman olarak geçiniyorsunuz ama hiçbir kuralını uygulamıyorsunuz. Bu kadar iki yüzlü bir millet olamaz. O kadar ödleksiniz ki. Pisliğinizde boğulun" ifadelerini kullanmıştı.

Hakan Sabancı ile ilişkisiyle gündeme gelen Aygün Aydın hamile mi?
Hakan Sabancı ile ilişkisiyle gündeme gelen Aygün Aydın hamile mi?
Hakan Sabancı ile ilişkisiyle gündeme gelen Aygün Aydın hamile mi?
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Hakan Sabancı ile ilişkisiyle gündeme gelen Aygün Aydın hamile mi?
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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