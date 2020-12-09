Hakan Kakız kimdir? Hakan Kakız hayatı ve biyografisi! Hakan Kakız kaç yaşında, nereli?
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Hakan Kakız kimdir? Hakan Kakız hayatı ve biyografisi! Hakan Kakız kaç yaşında, nereli?

09.12.2020 11:51 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:55
Hakan Kakız kimdir? Hakan Kakız hayatı ve biyografisi! Hakan Kakız kaç yaşında, nereli?

Hakan Kakız son yılların dikkatleri üzerine çeken fenomen isimleri arasında yer almaktadır. Peki, Hakan Kakız kimdir? Hakan Kakız hayatı ve biyografisi! Hakan Kakız kaç yaşında, nereli?

Hakan Kakız son yılların dikkatleri üzerine çeken fenomen isimleri arasında yer almaktadır. Peki, Hakan Kakız kimdir? Hakan Kakız hayatı ve biyografisi! Hakan Kakız kaç yaşında, nereli?

HAKAN KAKIZ KİMDİR?

1991 yılında dünyaya gelen Hakan Kakız Anadolu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümü mezunudur.

Özellikle bacak güzeli olarak adlandırılan ünlü isim sunucu, dj, oyuncu ve fenomen olarak tanınmaktadır.

Hakan Kakız kimdir? Hakan Kakız hayatı ve biyografisi! Hakan Kakız kaç yaşında, nereli?

Euro D'de Chinko isimli programın hem oyunculuğunu hem de sunuculuğunu üstlenmiştir. Ayrıca Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde isimli sinema filmi ile Aile Reisi isimli dizide Tarık karakterini canlandırmış ayrıca Tv kanallarında sunucu olarak görev almıştır.

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