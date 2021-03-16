Hakan Hatipoğlu, Survivor 2021'in şampiyonunu açıkladı
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Hakan Hatipoğlu, Survivor 2021'in şampiyonunu açıkladı

16.03.2021 22:46 | Son Güncelleme: 16.03.2021 23:13

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yapımı Survivor'da final heyecanı şimdiden yaşanmaya başladı. Yarışmanın yorumlarının yapıldığı Survivor Panorama'da konuşan eski yarışmacı Hakan Hatipoğlu, 'net konuşuyorum' diyerek bu yılın şampiyonunu açıkladı.

TV8 ekranlarının ilk yayınlandığı günden itibaren yılladır ilgiyle izlenen yapımı Survivor, heyecan ve adrenalin dolu bölümleriyle reytinglerde kıyasıya rekabet yaratıyor.

Hakan Hatipoğlu, Survivor 2021'in şampiyonunu açıkladı

"SURVİVOR ŞAMPİYONU %90 POYRAZ"

Yarışma üzerinden yorum yapılan ve gündüz ekrana gelen Survivor Panorama'da konuşan eski yarışmacı Hakan Hatipoğlu, Survivor'ın bu yılki şampiyonu hakkındaki fikrini söyledi. 'Net konuşuyorum' diyerek açıklamasını yapan Hatipoğlu, "Benim için Survivor şampiyonu %90 Poyraz. %90 diyorum o kadar da net konuşuyorum. %90 Poyraz yüzde onu da artık İsmail ile Ayşe paylaşırlar. Ben bunu ilan ettim" dedi.

Hakan Hatipoğlu, Survivor 2021'in şampiyonunu açıkladı
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