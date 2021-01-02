Hakan Hatiopoğlu'nun acı günü
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Hakan Hatiopoğlu'nun acı günü

02.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 02.01.2021 13:37
Hakan Hatiopoğlu'nun acı günü

Sunucu Hakan Hatipoğlu yeni yılda dede acısıyla sarsıldı.

Sunucu Hakan Hatipoğlu yeni yılda dede acısıyla sarsıldı. 93 yaşındaki dedesini koronavirüs nedeniyle kaybeden Hatipoğlu kötü haber şu sözlerle duyurdu: 93 yaşındaki canım dedem, pamuk dedem ani bir şekilde Covid-19'a yenik düştü. Bende emeği çoktur. Dede torun olmanın ötesinde farklı bir ilişkimiz vardı. Sevginin her şeyi çözebileceğini ben ondan öğrendim. O beni evlat gibi sevdi, ben onu babam gibi. Belki de o yüzden Lila'ya hep senin bana baktığın gözlerle bakıyorum dedem benim. Seni çok seviyorum. Çok özleyeceğiz seni. Mekanın cennet olsun canım benim. Çok üzgünüm.

Kaynak: Hürriyet

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