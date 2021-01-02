Hakan Hatiopoğlu'nun acı günü

Sunucu Hakan Hatipoğlu yeni yılda dede acısıyla sarsıldı. 93 yaşındaki dedesini koronavirüs nedeniyle kaybeden Hatipoğlu kötü haber şu sözlerle duyurdu: 93 yaşındaki canım dedem, pamuk dedem ani bir şekilde Covid-19'a yenik düştü. Bende emeği çoktur. Dede torun olmanın ötesinde farklı bir ilişkimiz vardı. Sevginin her şeyi çözebileceğini ben ondan öğrendim. O beni evlat gibi sevdi, ben onu babam gibi. Belki de o yüzden Lila'ya hep senin bana baktığın gözlerle bakıyorum dedem benim. Seni çok seviyorum. Çok özleyeceğiz seni. Mekanın cennet olsun canım benim. Çok üzgünüm.

Kaynak: Hürriyet