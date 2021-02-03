Hakan Çelik kimdir? Hakan Çelik kaç yaşında, nereli? Hakan Çelik hayatı ve biyografisi

Gazeteci Hakan Çelik CNN Türk'te programlarına devam ediyor. Peki, Hakan Çelik kimdir? Hakan Çelik kaç yaşında, nereli? Hakan Çelik hayatı ve biyografisi





CNN TÜRK'te "Parametre" programına hafta içi her gün 09.00-10.00 arasında yorumcu olarak katılıyor. Ayrıca cumartesi ve pazar sabahları 10.00'da ekrana gelen "Hafta Sonu" programını sunuyor.

HAKAN ÇEİLK KİMDİR?

Hakan Çelik 10 Eylül 1969'da Beyoğlu'nda doğdu. Hakan Çelik 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Hakan Çelik Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Avrupa Birliği'nin Siyasi Yapısı, İletişim Fakültesi'nde ise Radyo Televizyon Sinema bölümünde Bilim Kurgu Sineması üzerine yüksek lisans programlarına devam etti.

1988'de Günaydın Gazetesi'nde yazmaya başlayan Çelik, aynı zamanda Türkiye'nin ilk özel radyocularındandır.

Radyoculuğa 1990'ların başında İskoçya'daki Glasgow BBC'de staj yaparak adımını attı.

Aynı dönemde dünyanın en köklü gazetelerinden The Herald'da kısa bir süre çalıştı.

Hürriyet Gazetesi'nin radyosu Hür FM 92.5'in kurucuları arasında yer aldı ve radyonun genel müdürlüğünü yaptı.

Haber programları için Show Radyo, Genç Radyo ve NTV Radyo'da mikrofon başına geçti.

1992 yılında İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın bursuyla Londra'ya gitti.

Almanya, Japonya, Fransa, ve ABD hükümetlerinin davetleriyle bu ülkelerde akademik seminerlere katıldı, konferanslarda konuşmacı olarak yer aldı.

Dünyanın 100'ü aşkın ülkesinde gazeteci olarak bulundu. Çeşitli programlara katılmak üzere bugüne kadar 9 kez Japonya'ya gitti.

Türkiye'deki az sayıda Japonya uzmanından biridir.

Hakan Çelik, 3 yıl boyunca Habertürk Televizyonu'nda 'Weekend' isimli hafta sonu kuşağını hazırlayıp sundu.

Şubat 2008- 2012 arasında Kanal 24'te "Hafta Sonu Moderatörü" olarak sabah kuşağında ekrana çıktı.

2010- 2011 yayın döneminde TRT Ankara Radyosu'nda "Haber - Yorum" programını hazırlayıp sundu.

Bugüne kadar Küba Devlet Başkanı Fidel Castro, Hıristiyan dünyasının ruhani liderleri Papa 16. Benediktus, Papa Francis, Rum Ortodoks Patriği I. Bartholomeos ve Rus Patriği Alexy II'nin de aralarında bulunduğu isimlerle röportajlar yaptı.

Sadece Türkiye'de yaşayan Rum, Ermeni ve Yahudi azınlıklarla ilgili olarak değil tüm dünyada inançlar arası diyalogun ve kültürel ve siyasal etkileşimin önemine ve geliştirilmesine yönelik yazılar kaleme alan bir gazetecidir.

Kiev, Moskova, Atina ve Vatikan'daki büyük ayinleri izlemek üzere davet edilmiştir.

Müzikle ilgili çalışmalarına da devam eden Hakan Çelik, büyük bir ses- müzik arşivine sahiptir.

Aynı zamanda bir seslendirme sanatçısı olup, çeşitli programlar, diziler ve TV yayınları için seslendirmeler yapmaktadır.

Trenler ve uçaklardan otomobillere kadar çok çeşitli ilgi alanlarına sahip olan Çelik, aynı zamanda dünya çapında tanınmış otomobil/teknoloji/seyahat yazarıdır.

Twitter ve Instagram'da @hakanchelik hesabını kullanmaktadır.1997 yılından bu yana Posta Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Hakan Çelik, son 2005'ten itibaren gazetenin Ankara Temsilciliği görevini de yürütüyor.

TRT 3 Radyosu'nda kendisinin hazırlayıp sunduğu "Tren Yolculuğu" programı ile dinleyicilerine ulaşıyor.