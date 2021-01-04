Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren bir ilaç bulundu
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Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren bir ilaç bulundu

04.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:57
Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren bir ilaç bulundu

SONAR Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı, aralarında AK Partili Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 koronavirüs hastasını 30 saniyede iyileştiren bir ilacın bulunduğunu ve etkisini canlı canlı gördüğünü öne sürdü. İlaçla ilgili detayların anlatılmasından rahatsız olan Metiner, Bayrakçı'ya "Gizliliği ihlal ettin" diyerek tepki gösterdi.

CNN Türk ekranlarında canlı olarak yayınlanan CNN Türk Masası programında ilginç anlar yaşandı. SONAR Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı, bulunduğunu iddia ettiği ilaçla ilgili "Ayaktaki hastanın testini 30 saniyede pozitiften negatife çeviriyor. Entübe yatan hastayı da ertesi gün ayağa kaldırıyor" dedi.

İLAÇ TÜRKİYE'DE ÜRETİLMEK İSTENİYOR

Söz konusu ilacın 8 kişi üzerinde etkisini canlı canlı gördüğünü söyleyen Hakan Bayrakçı, ilacın Türkiye'de üretilmek istendiğini ileri sürdü.

Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren bir ilaç bulundu

"SEN BİZİ KOBAY OLARAK MI KULLANDIN?"

AK Partili Mehmet Metiner'in de ilacı kullandığını söyleyen Bayrakçı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Metiner vasıtasıyla tanışarak ilaçla ilgili bilgi verdiğini söyledi. Metiner, Bayrakçı'nın açıklaması üzerine "Sen bizi kobay olarak mı kullandın?" diyerek tepki gösterdi.

"GİZLİLİĞİ İHLAL ETTİN"

Bayrakçı'nın detayları anlatmasından rahatsız olan Mehmet Metiner, "Gizliliği ihlal ettin, açıklamanı doğru bulmadım." değerlendirmesini yaptı.

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