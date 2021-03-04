Hakan Balta kimdir? Hakan Balta hangi takımlarda oynadı?
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Hakan Balta kimdir? Hakan Balta hangi takımlarda oynadı?

04.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:31
Hakan Balta kimdir? Hakan Balta hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverlerin yakından tanıdığı Hakan Balta, spor geçmişi sık sık gündem oluyor. Peki, Hakan Balta hangi takımlarda oynadı? Hakan Balta kimdir?

Futbol oynadığı döneminde performansı ile beğeni toplayan Hakan Balta, günümüzde de trend oluyor ve hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Hakan Balta kimdir? Hakan Balta hangi takımlarda oynadı?

HAKAN BALTA KİMDİR?

Doğum tarihi: 23 Mart 1983

Kaç yaşında: 37yaşında

Boy: 1,84 m

Kilo: 80 kg

Hakan Balta, 23 Mart 1983 tarihinde Almanya'nın en büyük şehirlerinden Berlin'de gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Küçük yaşlarda futbola ilgi duydu. Henüz 9 yaşında bir amatör kulüpte futbola başlayan Balta, 2000 yılına kadar yani 17 yaşına kadar mahalle aralarında ve amatör kulüplerde futbol oynadı.

Hertha Berlin

2000-01

Balta, futbola 2000 yılında Hertha Berlin takımının rezerv takımı olan Hertha BSC-II takımında başladı. Bu takımda santrafor olarak başlayan Balta, sol ayağıyla çektiği şutlarla dikkat çekti. 2000-01 sezonunun devre arasında bu takıma katılan Balta, sezonun ikinci yarısında yalnızca 5 maçta şans buldu. Ancak ilerleyen zamanlarda takımdaki sol bek oyuncularının sakatlanmasının ve takımda bu oyuncular dışında sol ayaklı oyuncunun bulunmamasıın ardından bu mevkiiye Hakan Balta çekildi.

Manisaspor

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

2007-08

Galatasaray

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Millî takım kariyeri

Toplamda 49 millî maça çıkıp 2 gol atmıştır.

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