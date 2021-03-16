Hakan Aygün Kimdir?

Sunucu, gazeteci ve köşe yazarı olan Hakan Aygün, son yıllarda hakkında çıkan haberlerle dikkat çekti. Aygün hakkında çıkan tutuklanma ve tahliye haberlerinin ardından biyografisi araştırılmaya başlandı. Birçok gazetede köşe yazarlığı ve sunuculuk yapmıştır. Peki, Hakan Aygün kimdir? Aygün'ün hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenleri öğrenmek için haberimize göz atın!

Sunucu, gazeteci ve köşe yazarı olan Hakan Aygün, son yıllarda hakkında çıkan haberlerle dikkat çekti. Aygün hakkında çıkan tutuklanma ve tahliye haberlerinin ardından biyografisi araştırılmaya başlandı. Birçok gazetede köşe yazarlığı ve sunuculuk yapmıştır. Peki, Hakan Aygün kimdir? Aygün'ün hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenleri öğrenmek için haberimize göz atın. İşte detaylar!

HAKAN AYGÜN KİMDİR?

Hakan Aygün 29 Ekim 1962'de Giresun'da dünyaya gelmiştir. Aygün, Türk gazeteci, sunucu ve köşe yazarıdır.

Mesleğe 1986 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde başladı.

1991'de Aktüel Dergisi'ne geçti. Daha sonra Milliyet Gazetesi'ne geçti. Daha sonra HBB'ye geçti.

Daha sonra Show TV'ye geçti. 1996 yılında Star TV'de Gece Hattı Programı'nı 1998 yılı Nisan ayına kadar sürdürdü.

1999 yılında atv'de Ali Kırca ekibinde Kahvaltı Haberleri'ni bir yıl kadar sundu. Daha sonra Takvim Gazetesi'nde köşe yazarlığına başlayan Aygün, Ufuk Güldemir ve Serfinaz Ergün ile birlikte Haberturk.com adlı güncel haber sitesinin kurucuları arasında yer aldı.

2000 yılında Kanal 6'da Ana Haber Bülteni'ni sundu. 2001 yılında Habertürk'te "Basın Kulübü" adlı programı başlattı.

2003 yılında Yarın Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaya başladı. 2004 yılından 2007 yılı Ağustos ayı ortalarına kadar Flash TV'de Ana Haber Bülteni sunuculuğu ve haber koordinatörlüğü görevinde bulundu.

Bir süre Evet Gazetesi'nde köşe yazısı yazan Aygün, gazetenin 2006 Kasım ayında kapanmasıyla Bugün Gazetesi'nde köşe yazısı yazmaya başladı.

2009 Ekim ayında yeniden Flash TV'de Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlayan Aygün, 2010 yılı Mayıs ayında görevinden alındı.

Bugün TV'de "Yuvarlak Masa" adlı programı hazırlayıp sundu. 2013 yılı başlarında Halk TV Genel Yayın Yönetmeni oldu.

3 Nisan 2020'de paylaştığı, ""IBAN suresi ayet 1, Ey IBAN edenler... Biz size ayrı bankalardan IBAN numaraları verdik ki IBAN edesiniz diye. Hiç şüphesiz ki ahiret gününde IBAN edenle IBAN etmeyenler ayrılacaktır." tweet sebebiyle hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, 3 Nisan 2020'de tutuklanmış ve 6 Mayıs 2020'de ilk duruşmasında tahliye edilmiştir.

Rol aldığı film ve diziler

Asansör (film) (1999)

İnce Yürek (dizi, 2012)

Kitapları

2016- Halk Çocuğu CHP İçin Ortak Dil Arayışı- Asikitap

2015- Çöküş- Halk Kitabevi

1992- Şeriatın Ayak Sesleri- Ekin Kitabevi