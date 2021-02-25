Hakan Altun kimdir? Hakan Altun kaç yaşındadır ve nereli? Hakan Altun sevgilisi var mı, hiç evlendi mi?

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin kulakların pasını silmeye geldiği yeni müzik programı Şarkılar Bizi Söyler programı bu akşam başladı! Programda ilgi gören isimlerden biri de ünlü şarkıdı Hakan Altun oldu! Peki, Hakan Altun kimdir? Hakan Altun kaç yaşındadır? Hakan Altın nereli? Hakan Altun sevgilisi var mı, hiç evlendi mi?

Göz kamaştıran sahnesinde Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren "Şarkılar Bizi Söyler"in ilk bölümünde Türk Müziği'nin unutulmayan efsanesi Müslüm Gürses'in şarkıları söyleniyor. Programın üç usta isminin keyifli, eğlenceli sohbetlerinin yanı sıra arabesk müziğin babası Müslüm Gürses'in unutulmaz şarkılarıyla renklenen bölümde sürprizler de oluyor. Programda ilgi gören isimlerden biri de ünlü şarkıdı Hakan Altun oldu! Peki, Hakan Altun kimdir? Hakan Altun kaç yaşındadır? Hakan Altın nereli? Hakan Altun sevgilisi var mı, hiç evlendi mi?

HAKAN ALTUN KİMDİR?

Hakan Altun, 13 Ağustos 1972 yılında İstanbul'da doğmuştur ve 48 yaşındadır.

İlk okulu bitirdikten sonra 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet konservatuvarına girdi. İTÜ Sosyal bilimler dalında Master yaptı.1992-1996 yılları arasında Edirne Türk Devlet Müziği topluluğunda ud çaldı.

Kariyeri yaşamı1998 Aralık ayında "Hakan" adlı ilk albümünü çıkaran Altun, ilk albümünün çıkış parçası olan "Hani Bekleyecektin" ile üne kavuşmuştur. Daha sonra 'Aykut Hakan Ayşe' adında bir grup oluşturdular. 2000 Eylül ayında "Ağlamak Yok Yüreğim" adlı ikinci albümünü çıkaran Altun'un, ikinci albümünün çıkış parçası "Ağlamak Yok Yüreğim"dir. Bu albümde yer alan "Her Sevda Bir Ölümmüş" adlı şarkısına Şebnem Schaefer ile çektiği video klibi ile ses getirmiştir. 17 Mart 2002 'de "Nefesimsin" adlı üçüncü albümünü çıkardı. Albümün çıkış parçası "Teklif Ediyorum"dur. İkinci klibi ise "Aşkıma Son Şarkım"dır. Üçüncü klibi ise "Nefesimsin"dir. 22 Ekim 2003 tarihinde "Yaralı Bir Aşkın Öyküsü" adlı dördüncü albümünü çıkardı. Albümün çıkış parçası "Bir Telefon"dur. İkinci klibi ise "Kördüğüm"dür. Üçüncü klibi ise "Ayrılık Olmasaydı"idi. Dördüncü klibi ise "Fenalardayım"dır. 7 Ocak 2005'te "Hediye" adlı beşinci albümünü çıkardı. 29 Mart 2006'da "Küstüm Aşklara" adlı altıncı albümünü çıkardı. Aşk, Adam Ve Ayrılık adlı albümünü 2 Ocak 2007'de çıkardı. 21 Aralık 2007'de "Aklın Bende Kalmasın" adlı yedinci albümünü çıkardı. 6 Nisan 2015 tarihinde 13 şarkıdan oluşan Aşk Lütfen Gel albümünü çıkardı.2008 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirdi. Ameliyattan sonra 12 yıl beyin tümörü ile yaşadığı öğrenildi.

HAKAN ALTUN SEVGİLİSİ VAR MI?

Son olarak Hakan Altun Gonca Vuslateri ilişkisi ile sevenlerini mutlu eden ünlü şarkıcı, programda tekrar evlenmek istediğini dile getirdi. Müzmin Bekar olarak sürekli adı anılan Hakan Altun sesi, şarkıları, sempatik tavırları ve kişiliği ile ilgi görmeye devam etti! Şu an ilişkisi olmadığını ifade eden Hakan Altun, Sibel Can'ın seni evlendireceğim şakalarına ise İnşallah diyerek cevap verdi!